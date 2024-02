Lelepleztük a magyar anyukát, aki Neymartól követel gyerektartást

Egy magyar édesanya, Gáspár Gabriella nevétől hangos a brazil sajtó. A hölgy nem kisebb dolgot állít, minthogy 10 éves lányának Neymar az édesapja. Pert is indított, 30 ezer eurós tartásdíjat kér, sőt, visszamenőleg majd' 400 ezer eurót akar. Állítja, kislánya, Jázmin Zoé megtévesztésig hasonlít a labdarúgóra, és noha a kezdetektől tudja, hogy csakis a focista lehet az apuka, eddig nem mert lépéseket tenni az ügyben. Lehet, hogy most sem kellett volna?

A magyar anya azt állítja: gyermeke apja Neymar Fotó: AFP

A Bors munkatársa 2023. november 10-én beszélt Gabriellával. Ezt megelőzően napokig Instagram-üzenetekben számolt be kollégánknak a történetéről, tíz évvel ezelőtti, hangsúlyozottan barcelonai kalandjáról. A nő a telefonban elmondta, mi történt közte és Neymar között. Akkori állítása szerint 2013 márciusában Barcelonában találkozott a labdarúgóval. Egy születésnapi ajándék volt számára a kirándulás, melyet magába foglalt az is, hogy a helyszínen szurkolhatott a Barcelona egyik meccsén. Neymart is láthatta játszani, majd később egy VIP-helységben két pohár pezsgő mellett találtak egymásra.



Ennél a pontnál felhívtuk Gabriella figyelmét arra, hogy Neymar 2013 márciusában biztosan nem játszhatott a Barcelonában, mivel csak három hónappal később, 2013 nyarán igazolt oda.

A Transfermarkt oldala pontosan jelzi: Neymar 2013. július 1-én igazolt Barcelonába

Tíz perccel ezután az édesanya visszahívott minket, állítása szerint összekeverte a városneveket: nem Barcelonában, hanem Brazíliában találkozott a világsztárral egy meccs után. Jeleztük neki, hogy nemhogy az országot, a földrészt sem sikerült eltalálnia, ekkor elnézést kérve tényszerűen leírta: 2013. április 6-án Brazília-Bolívia meccsen volt Santa Cruz de la Sierra városában. Itt azt már inkább elhallgattuk, hogy a város korábbi állításával ellenkezőleg nem Brazíliában, hanem Bolíviában van.

Természetesen nem kérdőjelezzük meg Gabriella állításának hiteleségét, ám mi ennél a pontnál úgy éreztük, hogy inkább nem foglalkoznánk a történettel. Emellett sok sikert kívántunk neki, amikor jelezte, hogy Brazíliában jogi úton fog harcolni igazáért.