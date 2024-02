Erre nem számítottunk! Milák Kristófról beszélt sokak kedvenc úszója

A magyar sport egyik legtöbbet vitatott kérdése jelenleg az, mi történik, mi lesz Milák Kristóffal. Olimpiai-, világ- és Európa-bajnok úszónk tavaly januárban még a 2022-es év legjobb sportolója lett Magyarországon, még az országos bajnokságon is elindult, nyár óta azonban csak a kérdőjelek sorakoznak a neve mögött. Immár két világbajnokságot is kihagyott, nem tudni, milyen edzettségi állapotban van, s még a szövetségi kapitány sem naprakész az állapotával kapcsolatban. Fél évvel az olimpia előtt ez minimum aggasztó.

Milák Kristóf jövője kérdéses Fotó: Czeglédi Zsolt

Kristóffal kapcsolatban sokan, sokféleképpen elmondták már a véleményüket, most azonban egy eddig nem hallott verzió jelent meg. Sokak kedvence, Kozma Dominik világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó szerint kár lenne látatlanban azt mondani, hogy amit Kristóf művel, az mindenképpen hátráltatja a pályafutásában. A Magyar Nemzetnek arról beszélt, Milák egy zseni, csak ő tudhatja mit, miért csinál.

Kristóf fura, de a furák írják a jövőt

– mondta Kozma az interjúban.

– Arra mondják, hogy fura, aki szembemegy a megszokottal, de sokszor idővel az válik megszokottá, ami régebben furának hatott. Mi van, ha Kristóf a nagy könyvekben előírt felkészülésen változtatva is eléri a célját a párizsi olimpián? Az is lehet, hogy éppen új utat tapos ki, amivel ha ugyanolyan sikeres lesz, választási lehetőséget teremt a többi úszónak, hogy így is lehet csinálni, még ha ez nem is tetszik most mindenkinek. Ő egy világcsúcstartó, várjuk ki a végét – véli Kozma.

Kozma (jobbra, mellette Milák) a 2019-es vb-n egy váltóban úszott az olimpiai bajnokkal

