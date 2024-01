Itt a bizonyíték, Szoboszlai a legjobbak között van a világon

Noha az utolsó két meccset sérülés miatt ki kellett hagynia, kétség sem férhet hozzá, Szoboszlai Dominik a Liverpool focicsapatának alapmbere lett az elmúlt hónapokban. A magyar válogatott csapatkapitánya - akit az év legjobb sportolójának választottak idehaza - többször is bizonyította már, labda nélkül is roppant hasznos tud lenni. Egy újabb adat most szintén ezt a tulajdonságát támasztja alá.

Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

Edzője, Jürgen Klopp is lépten-nyomon dicséri a labdarúgót, s ebben megerősíti a trénert a legújabb kimutatás - vette észre az Origo. A StatsBomb által kiadott statisztika azzal foglalkozik, hogy melyik Premier League-játékosnak van a legtöbb nyomásgyakorlása a labdás játékosra. Nos, a világ legerősebb bajnokságában ebben a tekintetben csak a Manchester City argentin világbajnoka, Julian Alvarez előzi meg Dominikot.

Which players make the most possession-adjusted pressures? Premier League 2023/24 pic.twitter.com/V4b450ty1e — StatsBomb (@StatsBomb) January 11, 2024