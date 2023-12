Nem rejtette véka alá véleményét Szoboszlairól a Liverpool kirúgott sztárja

Minden várakozást felülmúlva, egyből a Liverpool húzóemberévé és közönségkedvenccé vált Szoboszlai Dominik, miután az angol sztárklub nyáron 70 millió euróért (27 milliárd forint) kivásárolta a lipcsei szerződéséből. Vitán felül ő volt nem csak a legdrágább, de a legjobb vétele is Jürgen Klopp vezetőedzőnek, aki a tavalyi gyengélkedés után teljes vérfrissítést hajtott végre a Vörösök középpályás során. Ebbe a csapatrészbe igazolt Szoboszlain kívül még három játékost (Alexis Mac Allistert, Endo Vatarut és Ryan Gravenberchet), miközben innen távoztak heten. Utóbbiak közé tartozott Alex Oxlade-Camberlain is, akit most az utód Szoboszlai játékáról kérdezték.

Szoboszlairól (jobbra) még Alexander-Arnoldot (a háttérben) is kifaggatta a korábbi liverpooli középpályás, Oxlade-Chamberlain Fotó: Instagram/szoboszlaidominik

A liverpooli szerződése lejártával ingyen a török Besiktashoz szegődött 35-szörös angol válogatott középpályás még azt is elárulta, hogy külön informálódott a magyar sztárról közös barátjuknál, Trent Alexander-Arnoldnál (ő lett Szoboszlai legjobb cimborája a csapatban).

Most arról faggatták, jelenleg ki a kedvenc Premier League-focistája, ki az, akinek a játéka láttán azt gondolja, hűha?

– Nyilván leginkább Liverpool-meccseket nézek, és Mo Szalah szokás szerint rúgja a gólokat.

És igazán szeretem nézni Szoboszlai Dominikot. Ahogy átvette a szerepemet, lenyűgözött, milyen jó játékos, és úgy futballozik, ahogy én is mindig akartam.

Számos remek képességgel rendelkezik, fizikailag is, és már csak a játékoskarakteréből adódóan is. Azt hiszem, pontosan rá volt szükség ott középen.

Nagyon, de nagyon ügyes.

Trent sokat mesél nekem arról, mennyire jó. Szerinte jobban lő nálam. Minden képessége megvan. A többiekről, akikkel együtt játszottam, tisztában voltam vele, mit tudnak, ezért is érdekeltek sokkal inkább az új érkezők, mire képesek. És őt élvezet nézni – áradozott 30 éves liverpooli elődje Szoboszlairól.

Oxlade-Chamberlaine 2017-től idén nyárig 146 tétmeccsen 18 góllal és 15 gólpasszal segítette a Liverpoolt, többek között Bajnokok Ligája-győzelemhez, európai Szuperkupához és klubvilágbajnoki címhez, illetve angol bajnoki és Ligakupa-trófeához.