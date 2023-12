Kiakadtak a szurkolók, Szoboszlai már gólt sem lőhet Liverpoolban?

Elképesztő nagy meccset játszott vasárnap a Liverpool focicsapata, mely óriási küzdelemben őrizte meg hibátlan hazai mérlegét a Fulham ellen. A Vörösök 4-3-ra nyertek, ráadásul négy igazán nagy bobmagólt szerezve. A szomorú számunkra csak az, hogy egyik találat sem fűződött Szoboszlai Dominik nevéhez, akit ezúttal is lecseréltek a második félidőben.

Szoboszlai Dominikot lecserélték Fotó: liverpoolfc.com

Szoboszlai szimpatizánsai amiatt mérgelődnek, hogy a középpályás hiába rendelkezik kiváló lövőerővel és a technikával, ha a szabadrúgásokat és a szögleteket is rendre a jobbhátvéd, Trent Alexander-Arnold végzi el. Míg a magyar játékos felőrlődik a középpályán, a mögüle érkező jóbarát sorozatban szállítja a gólokat. Így történt ez tegnap is, az első félidőben Szoboszlai egy mesteri csel után harcolt ki szabadrúgást, melyet végül Alexander-Arnold zúdított a léc alá.

Szoboszlai is esélyes volt a lövésre, végül azonban ezúttal sem ő vállalkozhatott. A Magyar Nemzet ennek az okáról írt:

– Igazság szerint Szoboszlai tudja, hogy a kedvenc oldalamról jöhetett a szabadrúgás – adott magyarázatot a klub honlapján az angol válogatott focista. a Liverpool angol sztárja, aki egyébként Dominik egyik legjobb barátja az öltözőben.

Jobban szeretek arról az oldalról lőni, és a sorfalat megkerülve utat találni a kapuba. Az volt a fontos, hogy elérjük a célunkat, én meg megtettem ennek érdekében, amit lehetett. Mondták nekem, hogy öngólnak minősítették, ami miatt kicsit meglopva érzem magam. Jól eltaláltam a labdát, és mindig jó egy gól részesének lenni bármilyen módon.

Itt látható a gól:

Hasonló a helyzet a büntetőknél is. Szoboszlai hibátlan tizenegyeslövő, de esélye sincs, mivel ezeket Mohammed Szalah végzi el.

Ezek is köszönhető, hogy a Liverpool nyári szerzeménye jelenleg "csak" egy góllal és két gólpasszal áll a bajnokságban.