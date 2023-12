Dárdai Pál kimondta: Német válogatottat csinálok belőle

Amilyen gyalázatosan (ötből négy vereséggel) kezdték a kiesés után a német másodosztály új szezonját, úgy belelendültek az év végére a Hertha labdarúgói. Dárdai Pál vezetőedző a szeptemberig teljesen átalakított keretből mára igazi összetartó csapatot gyúrt össze, amely hétről hétre fejlődik, és egyre szebb sikereket ér el. A másfél hónapja veretlen berliniek legutóbb hat nap alatt megnyertek két bajnokit és egy hosszabbításos, tizenegyespárbajjal véget ért Német Kupa-nyolcaddöntőt a Hamburg ellen. A Dárdai-gárda legjobbját, Fabian Reesét már a 2. Bundesliga legjobbjaként emlegetik, aki akár a másodvonalból is meghívót kaphat a német válogatottba.

Dárdai Pál legjobbja akár a német Eb-válogatottba is bekerülhet a másodosztályból Fotó: Twitter/herthabsc

Hogy a tréner középső fia, Dárdai Márton hogyan dönt a német és a magyar válogatott között, a jövő zenéje. De hogy a 26 éves szélső, a nyáron Kielből ingyen szeződtetett Reesének van esélye bekerülni a hazai Európa-bajnokságra – ott az A csoportban többek között éppen Szoboszlai Dominikék, a magyar válogatott ellen – készülő Nationalelfbe, az biztos. A szerdai, Hamburg elleni kupameccs hőseként két góllal és egy gólpasszal, majd a negyeddöntőbe jutást eredményező tizenegyes belövésével végképp fölhívhatta magára Julian Nagelsmann szövetségi kapitány figyelmét.

A német korosztályos válogatottakban anno csak az U20-as korosztályig jutott Reese őszi teljesítménye a Herthában: 19 tétmeccs, 7 gól, 10 gólpassz. De többnyire a legtöbb sprint és a leggyorsabb és legtöbb futás is a nevéhez kötődik a statisztikákban. Dárdai a fejlődése láttán tenne arról, hogy az A válogatottban is bemutatkozhasson.

– Amikor én annak idején, 1997-ben Magyarországról ideszerződtem Németországba, nekem is fontos volt, hogy élvezzem, amit kapok az új klubomban. És Fabi most élvezi bemenni az öltözőbe, szereti az edzői stábot, a játékstílusunkat. Ha egy az egyben vannak, akkor az ellenfél már veszített is. Ha ketten védekeznek ellene, akkor tudja, hogy valamelyik csapattársa szabadon maradt. Ezt jól megtanulta. Ma fenomnális volt. Már csak a védekezésén kell javítania. Okosabbnak lenni, nem spekulálni.

Addig fogok gyakorolni vele, amíg válogatott játékos nem lesz belőle

– adta ki a jelszót Dárdai Pál, aki Reese-show-ként beszélt sztárja Hamburg elleni teljesítményéről.

– Ez olyan meccs volt, amiért élünk, amiért futballozunk. Az ilyen pillanatokról a gyerekeimnek is fogok mesélni – áradozott Reese is, aki öt hónap alatt vált furán méricskélt új jövevényből (eleinte csak azzal hívta föl magára a figyelmet, hogy olykor befesti a körmeit és extravagáns az öltözködése) a Hertha-szurkolók futballistene (ezt a szót skandálták róla a drukkerek).

Reese gyerekkorában rocksztár akart lenni, és kicsit ezt éli meg futballistaként is.

– Robbie Williamset például nagyon menőnek találtam őt. Most focistaként érzem azt a hihetetlenül sok szeretetet, támogatást és hálát, amikor egy-egy gól után minden tekintet rámszegeződik a "manézsban" – mondta korábban.