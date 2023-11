Jöhetnek az unokák: Dárdai Pál már az utánpótlást várja

Egyelőre a csapatában játszó három fia szolgáltatja a legérdkesebb témát Dárdai Pállal kapcsolatban, de a Hertha BSC magyar vezetőedzője a BILD TV műsorának vendégeként már a várható utánpótlásra, a leendő unokáira is célzott.

Dárdai Bence, Palkó, mellettük az édesapjuk, Pál és Márton (balról jobbra) Fotó: Nemzeti Sport

Dárdait a Karlsruhe elleni, csalódást keltő hazai 2-2 után kérdezték számos témában. A csapata eddigi szereplését (az élvonalból kiesett Hertha 13 forduló után csak 12. a német másodosztályban) például hármasra osztályozta, de hozzátette: optimistán tekint a jövőbe, hiszen a nyári csődveszély és a játékoskeret totális átalakítása után látható a fejlődés.

– Egy ilyen meccs után két pohár bort kell meginnom – mondta a szombati mérkőzésről, a szezonbeli célokról pedig így fogalmazott:

– Az első két helyezésről nem akarok beszélni. De a harmadik hely az álmom – utalt arra, hogy a feljutásra gondolni idén még irreális lenne fiatal csapatával.

Amely csapatnak nyár óta már mindhárom fia a tagja. Naná, hogy rákérdeztek erre a profi szinten világszerte példátlan helyzetre.

– Én is játszottam együtt az öcsémmel, játszottam úgy az élvonalban, hogy apám volt az edző. Ő pedig játszott a magyar első osztályban együtt az ő bátyjával. Nálunk, a családban ez a normális – válaszolta, mire tréfásan megkérdezték: hány Dárdai jön még?

Ki tudja? Van három fiam, ha minden jól megy, később jöhet még hat Dárdai

– vette a lapot a leendő nagypapa, majd komolyra fordítva a szót, a különleges apa-fiú felállásról elmondta:

– Ez nem nekem nehéz, hanem nekik: Bencének, Mártonnak és Palkónak.

Az edző-apa hozzátette: szerencsére semmi oka szégyenkezni a fiai miatt, nem érheti szó a ház elejét, szó sincs kivételezésről, éppen ellenkezőleg: tőlük többet vár el, mint a többi játékosától. De állják a sarat, ezt bizonyítja, mennyire kapósak.

Otthon egy szót sem beszélnek a fociról, csak családi dolgokról. Talán ezért is a tudta nélkül egyeztetett Palkó a klubvezetőkkel a nyári visszatéréséről.

– Mindhármuknak voltak ajánlataik másik kluboktól, sőt kifejezetten jók. Kicsit el is voltam keseredve, mikor hallottam, hogy Palkó visszatérhet hozzánk, de tudomást szereztem a más kérőiről is. Végül a hátam mögött egyezett meg Benny Weberrel és Zecke Neuendorffal, én nem is tudtam róla – mesélte Dárdai. – Bencének végképp nagyon sok jó lehetősége volt. És Márton is maga döntött, hogy nem megy el.

A mamájuk az, aki összetartja őket. De ha egyszer majd menni akarnak, menjenek!

Amikor engem a Bayernhez hívtak, Apu azt mondta: 'neked kell döntened, máskülönben mindig azt fogod kérdezni, miért mondtam ezt vagy azt'. Ezért most az ő dolguk döntést hozni, én nem szólok bele, nehogy pár év múlva szemrehányást tehessenek nekem. Döntsenek ők, elég nagyok, habár a félig még gyerek Bencét kicsit a mamája győzködte, hogy maradjon, de ez így normális. Ezt a Herthának ki kell használnia – mondta Dárdai Pál.