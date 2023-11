Kirúgták a magyar olimpiai bajnokot

Utolsó fizetését kapta meg november elején Pars Krisztián a szombathelyi klubjától, ezzel valószínűleg be is zárult a Dobós SE kapuja az olimpiai bajnok előtt - értesült az SzPress Hírszolgálat. Az egyesület elnöksége már június végén közöle a hamarosan 42 éves kalapácsvetővel, hogy az idén lejáró szerződését nem újítja meg. Azt a lehetőséget viszont még felkínálták neki, ha hivatalos, a WA által is elismert versenyen legalább 74 métert dob, akkor ismét szerződést kötnek vele, azonban Pars idén csak 70,91 méterig jutott. Ezzel a nemzetközi szövetség pontérték rangsorában a legjobb hat magyar kalapácsvető közé sem tudott bekerülni - fogalmazott a Magyar Nemzet.

Pars Krisztián nem tett le róla, hogy a párizsi olimpián szerepeljen Fotó: Török Attila

"Miután október 31-én egy elég komoly talpműtéten estem át, viccelődve sem mondhatom, hogy ugrálok az örömömben, de ha így döntött a klub, akkor gyorsan lépnem kell, más megoldást kell találnom – nyilatkozta Pars Krisztián. – Van két ötletem is, de egyelőre még nem tudom, hogy a kiszemelt segítőtársaim munkáját ki fogja honorálni, és én kitől kapok majd fizetést, amit eddig a Dobó SE biztosított. Megy a matek, remélem lesz olyan, aki legalább egy évig a támogatásomról gondoskodik."

Pars Krisztián egy hete a Borsnak elárulta, nem tett le arról az álmáról, hogy 41 évesen kiharcolja a 2024-es párizsi olimpiai rajtjogot.

"Ez persze attól is függ, hogy a szervezetem miként bírja a „kiképzést”. Sajnálom, hogy az augusztusi, Budapesten rendezett világbajnokság előtt nem dobtam meg a meghatározott nevezési szintet, így nem rajtolhattam a telt házas, itthoni viadalon."