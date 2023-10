Nagy bravúr előtt a magyar válogatott, 47 éve történt ilyen legutóbb

A Litvánia elleni első félidei gyengébb játéka után a magyar labdarúgó-válogatott összeszedte magát, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás találatával ledolgozta a kétgólos hátrányt, döntetlenre mentve a találkozót.

Már 10 mérkőzés óta veretlen a magyar válogatott (Fotó: Szabó Miklós)

Ezzel az iksszel ugyan még nincs meg a jövő évi Európa-bajnokságon való részvétel, de most már csak elég egy pontot szerezni a kijutáshoz, a G csoportot pedig továbbra is vezetjük. A litvánok elleni iksz az önbizalom növelő statisztikák szempontjából is jól jött, ezzel ugyanis már zsinórban 10 mérkőzés óta veretlen a Marco Rossi vezette együttes! Legutóbb több mint egy éve, 2022. szeptember 26-án szenvedett vereséget a csapat Olaszország ellen, azóta hat győzelem és négy döntetlen a mérleg.

Európában a miénk a leghosszabb veretlenségi szériával bíró válogatott, azaz kijelenthető, hogy Európában a magyarokat győzték le a legrégebben.

És ez még mindig nem minden. Szoboszlai Dominikéknak két összecsapásuk (Bulgária, Montenegró) maradt ebben az évben. Amennyiben ezen a két találkozón is sikerül pontot/pontokat szerezni, abban az esetben a teljes 2023-as esztendő telik el vereség nélkül, erre pedig legutóbb 47 évvel ezelőtt, 1976-ban volt példa!

A Bulgária elleni Eb selejtezőt november 16-án játsszák, az év utolsó mérkőzése pedig november 19-én, Montenegró ellen lesz a Puskás Arénában.