"Amikor a tükörbe néztem, nem ismertem magamra" - durva betegség döntötte le a lábáról az atlétikai vb magyar sztárját

A szombathelyiek augusztus óta kétszeres vb-bronzérmes kalapácsvetője a magyar szövetség honlapjának elmondta, hogy a betegség ágynak döntötte és nagyon legyengült a közel két hétig tartó időszakban.

Fotó: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

Hat kilót fogytam, amikor a tükörbe néztem, nem ismertem magamra, olyan pocsékul festettem

- jegyezte meg a 26 éves dobóatléta, hozzátéve, hogy jelenleg is még csak "edzegetni" tud.

Halász az augusztus 20-án rendezett kalapácsvető vb-finálét is felelevenítette, mely során a lengyelek több kísérlete miatt is reklamáltak és a bírók a 81,02 méteres harmadik dobását érvénytelenítették menet közben. A magyar klasszis, akárcsak a verseny után, ezúttal is hangsúlyozta, hogy az olimpiai bajnok Wojciech Nowickivel és az ötszörös vb-győztes Pawel Fajdekkel jó a kapcsolata és nem ők reklamáltak, hanem a lengyelek stábjában dolgozók.

A magyar kalapácsvető a vb-n 80,82 méterrel lett harmadik, a párizsi olimpiai szintet pedig már július végén megdobta, így nyugodtan készülhet a következő évre, mely során a nyári játékokat megelőzően júniusban Európa-bajnokságot is rendeznek.

Az elmúlt négy esztendőnek számomra az a tapasztalata, hogy miközben egymást követik a dobogós helyezéseim, az egyéni csúcsom megjavításával nehezebben boldogulok. Dacára annak, hogy már 2018-ban 79,50 méternél tartottam, 80 méter fölé csak 2022-ben jutottam, furcsa, de éppen akkor, amikor a eugene-i világbajnokságon az ötödik hellyel kellett beérnem

- mondta Halász, aki jövőre az Eb-re és az olimpiára is éremért utazik. - "Úgy érzem, hogy jóval több van bennem a 80,92 méteres egyéni csúcsomnál, ezért merem már most kimondani, hogy mire készülök a jövő évi Európa-bajnokságon, majd a párizsi olimpián."