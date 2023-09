Mindenki gratulál Gécsek Fanni fotójánál, Szoboszlai reakciója a legnagyobb

Miközben mindennapjait már Angliában, szerelme mellett tölti Gécsek Fanni, Szoboszlai Dominik barátnője Budapesten sem hanyagolta el kötelezettségeit. Legújabb Instagram-bejegyzése alapján a napokban átvehette diplomáját az International Business School végzős hallgatójaként.

Szoboszlai Dominik és kedvese, Gécsek Fanni Fotó: Nemzeti Sport

A korábbi teniszjátékosnak a profilja szerint marketing- és sportmenedzseri diplomája is van, így, ha úgy adódik, házon belül is tud segíteni a Liverpool sztárjának. A megosztott képnél természetesen számolatlanul özönlenek a gratulációk, maga Szoboszlai Dominik is üzent, mégpedig egy egyszavas klasszikussal.

Easy

– azaz magyarul könnyű. Így reagált a labdarúgó barátnője kiemelkedő teljesítményére.

Az "Easyt" először Marco Rossi szövetségi kapitány használta, miután a magyar válogatottat cseppet sem könnyű csoportba sorsolták a Nemzetek Ligájában Anglia, Németország és Olaszország mellé. A "miszter" érezhetett valamit, mivel együttesünk kétszer verte az angolokat – idegenben például 4-0-ra –, egyszer pedig a németeket, végül második lett.

Gécsek Fanni bejegyzését a diplomaosztóról ide kattintva tudod megnézni.