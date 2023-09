„Ez nem fordulhat elő” – Lewis Hamilton beszólt a nagyfőnöknek

Idén is közepes szezont produkál a Mercedes a Forma-1-ben, így természetesen Lewis Hamiltonnak sincs semmi esélye arra, hogy nyolc világbajnoki címmel egyeduralkodó legyen a sorozat történelmében. A kocsi a csapatok rangsorában második helyen áll a Red Bull mögött, míg a brit pilóta egyéni összetettben jelenleg a harmadik. Red Bull nélkül ők lennének a legjobbak, mégis gyökeres változtatást szeretnének. A probléma, hogy mást gondol erről a vezetőség, mint Hamilton.

Fotó: AFP

Toto Wolff csapatfőnök jövőre teljesen új géppel harcolna majd, az idei autóból semmire nincs szüksége.

Ezt az autót a kukába fogjuk dobni még úgy is, hogy nagyon gyors, mert közben új dolgokba kezdtünk

– mondta Wolff, aki bizakodik a jövő miatt.

Hamilton azonban nem kezdene mindent a nulláról.

– Ez nem fordulhat elő. Soha nem fogjuk kidobni az autót. Ezek az autók még akkor is remekművek, ha éppen nem a világ leggyorsabbjai. Kétezer ember dolgozott keményen, hogy megépítse, és továbbra is része marad a történelmünknek és a tanulási görbénknek. Lesznek olyanok, amin megpróbálunk változtatni, de megpróbálunk ragaszkodni néhány pozitívumhoz, mert azok is mindig vannak

– idézi az Origo Hamiltont, aki a vasárnapi, Japán Nagydíj előtt beszélt az elvárásairól.

Noha az év elején arról lehetett hallani, hogy Hamilton és a Mercedes útjai szétválnak, a 38 éves pilóta végül hosszabbított a német csapattal.