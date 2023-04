Elképesztő összeg, eddig ennyi pénzt költöttek Schumacherre

A Netflix Forma–1-es sorozata, a Drive to Survive (Hajsza a túlélésért) tette rendkívül népszerűvé a Haas csapatfőnökét, Günther Steinert, aki a kamerák előtt sem rejtette véka alá a véleményét. Az olasz férfinek hamarosan megjelenik a saját könyve, a Surviving to Drive (Túlélni a vezetésért), a The Times szemléje alapján pedig kiderült, Mick Schumacher itt is bőven kap majd a fejére.

Günther Steiner folyamatosan kritizálja Mick Schumachert Fotó: AFP

A fiatal német versenyző két évet töltött a Haas-nál, Steiner pedig nem egyszer nyilvánosan jelezte felé elégedetlenségét. Könyvében a Japán Nagydíj időmérőjéről számol be, ahol a leintés után Schumacher a boxutcába vezetve törte össze autóját.

„A kib*szott bokszba bevezető körön történt! A bevezető körön! Persze, nagyon vizes volt a pálya, de senki más nem írt le úgy autót, hogy visszafelé tartott a bokszba. Öt perc után elveszítettünk egy autót, most pedig egy újat kell építenünk” – emlékezett vissza Steiner, aki ezután még paprikásabb hangnemben folytatta.

"Nem lehet olyan versenyzőm, akinél nem vagyok biztos benne, hogy biztonságosan körbe tudja vinni az autót egy lassú körön. Ez egyszerűen kib*szott nevetséges. Hány embert tudnánk foglalkoztatni 700 ezer dollárból (240 millió forint)? És most elő kell kerítenem ezt a pénzt."

A Haas-vezér szerint tavaly összesen 2 millió dollárnyi (686 millió forint) kárt okozott a 24 éves versenyző a csapatnak, többek között Szaúd-Arábiában és Monacóban is komoly balesetet okozott. Mick Schumacher az idei szezonban a Mercedes tartalékversenyzője.