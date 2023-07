Történelmi magyar siker született Japánban, amíg aludtál

A Nemzetközi Úszószövetség (WA) kongresszusa 172 igen és 3 nem szavazattal jóváhagyta az elnökség egyhangú döntését, így Budapestre költözik a jelenleg a svájci Lausanne-ban működő nemzetközi sportszervezet.

Szijjártó Péter (jobbra) és Huszain al-Muszallam, a Nemzetközi Úszószövetség elnöke az aláírás után Fotó: MTI

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a japán Fukuokában, a jelenleg is zajló vizes-világbajnokság helyszínén mondott beszédet, majd írta alá magyar részről a megállapodást Huszain al-Muszallam WA-elnökkel. A miniszter üdvözölte a döntést, és kiemelte: Magyarországon már most is két nemzetközi sportszövetségnek van központja, emellett tíz nemzetközi szervezetnek, amelyek közül nyolc az ENSZ-hez kötődik.

Szijjártó aláhúzta: a kormányzat kész 15 éven át ingyen biztosítani a helyszínt a Nemzetközi Úszószövetségnek, emellett adókedvezményeket és mentességet nyújtanak a szervezetnek, valamint kész megkezdeni az egyeztetéseket a szükséges infrastrukturális beruházásokról. Büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy 2017 és 2022 után Magyarország 2027-ben is vizes világbajnokságot rendezhet, így tíz éven belül "mesterhármast" ér el.

Rámutatott: hazánk kiemelt szerepet játszik a világ úszósportjában, a Nemzetközi Úszószövetség 1908-as létrehozásakor a nyolc alapító tag között volt, továbbá harminchét olimpiai aranyérmet nyert úszásban és kilenc másikat vízilabdában. Magyarország ma a hetedik a világbajnokságok összesített éremtábláján, a magyar sportolók már több mint száz érmet nyertek, miközben a lakosságszám tekintetében csak a 95. helyezett az ország, és ez a sikertörténet folytatódik, miután két újabb érmet sikerült szerezni a mostani versenyek során – emelte ki. Illetve hangsúlyozta, hogy újabb rekord fog születni idén, minthogy Jakabos Zsuzsanna már a kilencedik világbajnokságán vesz részt, ami példátlan a magyar úszók között.

– Minden túlzás nélkül mondható, hogy

mi, magyarok úszónemzet vagyunk, úszók nemzete vagyunk, s ugyanez igaz a vízilabdára is

– idézte az MTI Szijjártó Pétert, aki felidézte "minden idők legérzelmesebb" vízilabda-meccsét, az 1956-os olimpiai torna döntőjét Magyarország és a Szovjetunió között.

Az eseményen levetítettek egy imázsfilmet is, amelyen az új budapesti központ látványterveit csodálhatták meg a résztvevők.

– Hálás vagyok a magyar kormánynak és a vizes sportok vezetőinek, hogy lehetőséget adnak és megértenek minket. Tudom, hogy segíteni fognak a világ bármely sportolójának, akik elmennek az új központba, ahol nem az elnöki irodát, hanem vizet, tökéletes edzőhelyszíneket fognak találni – fogalmazott Huszain al-Muszallam.

A magyar szövetség elnöke, Wladár Sándor is üdvözölte a sporttörténeti döntést:

– Ezzel mindenki jól jár, mi magyarok azért, mert egy olyan tudásközpont, egy olyan irodaépület, uszodakomplexum és kollégium épül majd meg, amely nemcsak a külföldi, hanem a magyar sportolók fejlődését is szolgálja. (...) A WA Budapestre költözése megtiszteltetés az országnak és a mi szövetségeinknek, az edzőközpont pedig újabb kiváló lehetőség a hazai sportolóknak is – nyilatkozta az M4 Sportnak a Magyar Úszó Szövetség elnöke.

A most aláírt szándéknyilatkozat szerint a projekt 2026 végére fejeződik be, de az iroda költözése már januárban elkezdődik. Wladár elárulta, fontos része a megállapodásnak, hogy az edzőközpontban készülő ösztöndíjasok legalább 20 százaléka, illetve a világszövetség adminisztrációjában állást kapók legalább 50 százaléka mindenképp magyar lesz.

A szavazásnál és az aláírásnál jelen volt Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, valamint Gyurta Dániel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is.