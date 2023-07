Klopp máris örülhet, Szoboszlai rögtön elvarázsolta Liverpoolt

Bár még csak most vette kezdetét a felkészülési időszak, és Szoboszlai Dominik „csupán” egy félidőt töltött el a Karlsruher SC elleni barátságos találkozón, teljesítményével már így is belopta magát a Liverpool szurkolóinak a szívébe. A 22 éves középpályás sokat találkozott a labdával, és 46 passzából 44 sikeresnek bizonyult - írta a Liverpool.com a legújabb cikkében. Az angol sajtó azonban további két fontos dolgot is megemlít Szoboszlaival kapcsolatban, aminek a vezetőedző, Jürgen Klopp igencsak örülhet.

Szoboszlai Dominik sokoldalúsága kulcsfontosságú lehet Jürgen Klopp taktikájában Fotó: liverpoolfc.com

A szaklap kiemeli, hogy a 22 éves futballista új pozíciójában is biztatóan kezdett. A 32-szeres magyar válogatott az RB Leipzignél a középpálya jobb oldalán játszott, az angol klubnál viszont a bal szélen kezdett. Klopp ezzel azt szeretné elérni, hogy a kiváló rúgótechnikával rendelkező Szoboszlai minél többször cselezzen a jobb lába felé, ezáltal könnyebben tud majd távolról kapura lőni. A Liverpool.com kiemeli, hogy a válogatottban Szoboszlai többségében balról indul befelé, ennek köszönhetően legutóbbi hét címeres mezes találatából ötöt a tizenhatoson kívül szerzett.

A Karlsruher ellen viszont az is kulcsfontosságú volt, hogy Szoboszlai meccs közben többször a jobb oldalon tűnt fel, ami, ahogyan azt Lipcsében látni lehetett, szintén fekszik neki. Kloppnak ezzel egy remek ütőkártyát dob a kezébe, ugyanis a mérkőzések közben könnyen formációt tud váltani anélkül, hogy minőségbeli romlás történne köszönhetően a magyar futballista sokoldalúságának.

Szoboszlai legközelebb július 24-én, hétfőn a német másodosztályú Fürth ellen bizonyíthat, amennyiben rendben jön az edzésen elszenvedett apró sérülése.