Hollywoodi sztárral vigasztalódik Shakira, új álompárról pusmognak

Az aszfalton az erődemonstrációt tartó (a kilencedik rajthelyről indulva is győztes) Max Verstappenről szólt a Forma-1 Miami Nagydíja, a színfalak mögött viszont sokan azt találgatták: mi lehet a floridai futamra ellátogató világsztárok, Shakira és Tom Cruise között?

Shakira és Tom Cruise az F1-es Miami Nagydíjon Fotó: AFP

A szexi zöld ruhában domborító kolumbiai énekes-dalszerző botrányos szakításon van túl gyermekei apjával, a korábbi Barcelona-focista Gerard Piquével, az amerikai színész pedig jó ideje facér. Most együtt jelentek meg a miami F1-futamon, és nem csak a hivatalos fotózások erejéig: később is meghitten csevegtek egymással a kulisszák mögött és a VIP-páholyban is. A szemtanúk szerint elmélyülten beszélgettek és jól megértették magukat.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023

Ahogy a fenti felvételen látható, Shakira (és Piqué) fiai, a 10 éves Milan és a 8 éves Sasha is jelen voltak.

A popdíva és a színész esetleges románcáról természetesen az internetes fórumokon is szárnyra kelt a pletyka. Ki tudja, talán valóban fellobban közöttük a szenvedély lángja, de egyelőre úgy tűnik, Shakira még mindig nem tette túl magát teljesen a családja összeomlásán. Egy minapi díjátadón nyíltan beszélt arról, hogy Piqué megcsalta, és az a lényeg, hogy ilyenkor a megcsalt fél önmagához hű maradjon, neki például a zene segített a legnehezebb időszakban.