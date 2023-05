Suhajda Szilárd édesapja: "Most csak magadra, a túlélésre koncentrálj!"

Suhajda Szilárd szerdán kezdte meg a csúcstámadást a Mount Everestre. A magyar hegymászó azóta nem adott jelet magáról, így érthetően egy ország aggódik érte. Felesége arról számolt be Szilárd Facebook-oldalán, hogy ma, pénteken helikopterrel igyekeznek megkeresni a férfit.

– 26-án reggel megkísérelnek helikopterrel felrepülni olyan magasságba, ahonnan láthatják Szilárdot. Ezzel egy időben három serpát elindítanak Szilárdért, akik optimális esetben már május 26-án, a késői órákban felérhetnek hozzá – magyarázta. Sajnos ő és mások is úgy vélik: már csak a csodában reménykedhetnek, a hegymászó ugyanis nagy valószínűséggel már nincs életben. Természetesen Szilárd szerettei nem akarják őt elveszíteni. A hegymászó édesapja megrázó sorokkal üzent közösségi oldalán.

"Mit is élhetsz át most? Sikerek és kudarcok? Most engedd el, és csak magadra, a túlélésre gondolj, koncentrálj! Összetartva az ország, barátok és rokonok – VELED VAGYUNK ÉS IMÁDKOZOM, IMÁDKOZUNK ÉRTED, és hogy a kisunokám, a fiad újra a tenyeredbe tudjon csapni, hogy "szia édesapa" újra itthon... Könnyes szemmel, aggódva osztom meg én is a jelenlegi, biztató friss híreket... Szeretünk és nagyon várunk HAZA‼️ Tarts ki, erős vagy!"