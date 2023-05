Heti top: Szoboszlaiért nincs az a pénz, Katinka újra megmutatta pocakját

Szoboszlai Dominik több cikkel is szerepel a heti toplistában, ami nem véletlen. Heteken, sőt, akár napokon belül eldőlhet, hogy nyáron hol folytatja pályafutását. Marad Lipcsében? Irány Newcastle? Vagy mégis Liverpool? Szoboszlai 70 millió eurót is érhet, de most kiderült, hogy a Lipcse vezetői is ragaszkodnak hozzá.

Fotó: Getty Images

A várandós Hosszú Katinka újra nyilvános eseményen jelent meg, mutatta meg terhespocakját. Az úszónő már a nyitás előtt láthatta a Madame Tusauds budapesti kiállításának darabjait, nem véletlen, hiszen róla is készült viaszszobor. Katinka mása úszódresszben várja csütörtöktől a látogatókat, és természetesen készült egy "közös kép".

Fotó: Origo

A Forma-1-es sztár Lando Norrist Monacóban a portugál futballista világsztár Joao Felix barátnőjével, Margarida Corceiróval látták kocsikázni, miközben Portugáliában arról szólnak a hírek, hogy a lány szakított a Chelsea focistájával.