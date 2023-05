Váratlan fordulat, Szoboszlai főnöke tiszta vizet öntött a pohárba

Hetek-hónapok óta téma a magyar és a nemzetközi sportsajtóban Szoboszlai Dominik esetleges nyári klubváltása. Több olasz, spanyol és angol sztárklubbal összeboronálták már a német RB Leipzig 22 éves magyar futballsztárját, de a Newcastle United érdeklődése minden eddiginél komolyabbnak tűnik. Vagy csak tűnt eddig? A lipcsei klub sportigazgatója tiszta vizet öntött a pohárba.

Megy vagy marad? Talán még maga Szoboszlai Dominik sem tudja Fotó: Getty Images

Max Eberl a Bayern München otthonában – a végén éppen egy Szoboszlai-tizenegyessel – 3-1-re megnyert Bundesliga-rangadó után nyilatkozva külön kitért a 2026-ig szóló szerződéséből egy záradék értelmében 70 millió euróért (26 milliárd forint) kivásárolható légiósáról.

– Úgy látom, most extrém az átigazolási piac. Minden játékossal foglalkoznak valamikor, valahol, és ők is kokettálnak a klubokkal. De én nagyon, nagyon nyugodt vagyok. Dominikkal előzőleg beszéltem, kapcsolatban vagyunk az ügynökségével is.

Jelenleg nincs olyan klub, amely érdeklődne iránta

– mondta a lipcsei főnök.

Szoboszlai nemrég azzal robbantotta a nyári klubváltásáról szóló híreket, hogy hangsúlyozta: sohasem mondta biztosra, hogy marad Lipcsében, egyelőre csak a szezonból hátralévő meccsekre tervez. Ügynöke, Esterházy Mátyás és édesapja, Szoboszlai Zsolt is arról beszélt az utóbbi napokban, hogy 50-50 százalék az esély a középpályás távozására és maradására is.