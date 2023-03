Papírrepülők és kő-papír-olló, sikeres főpróbát tartott a magyar válogatott

Sok helyzetet kidolgozva, de csak egygólos győzelemmel kezdte a 2023-as menetelését a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata felkészülési mérkőzésen 1-0-ra verte Észtország legjobbjait.

Kalmár lövése után fejelte be Ádám a győztes gólt Fotó: origosport

Ez volt az olasz szakvezető 50. meccse a mieink élén. Ha nem is csak miatta, de a nem túl közönségvonzó ellenfél és a tét nélküli mérkőzés dacára több mint 40 ezer szurkoló varázsolt ünnepi hangulatot – néhányuk pedig a hangosbemondó által kifogásolt papírrepülőket – a Puskás Arénába.

Rossi számára persze fontosabb volt, hogy kísérletezhessen (főleg a középcsatár és a belső középpályások posztján) már a hétfőn, Bulgária ellen kezdődő Európa-bajnoki selejtezősorozatra figyelemmel. Eleinte nehezen is vette föl a ritmust a nemzeti tizenegy; először Dibusznak kellett nagyot védenie, de a félidő második felére egyre többet mutattak elöl a támadók is. A szünet előtt és Bolla lesgólja után a vezető gól is összejött: Szoboszlai beadása és Kalmár kapáslövése után a labdát a hálóba fejelő Ádám Martin szerezte meg első válogatottbeli találatát (1-0).

A második félidőben több cserével is variált Rossi, de az eredmény már nem változott. Pedig helyzetben továbbra sem volt hiány. A Kerkez buktatásáért megítélt tizenegyes elvégzését kő-papír-olló játékkal döntötte el Szoboszlai és Sallai – ekkor utóbbi nyert, a lövését ellenben védte az észt kapus, miként az újoncként beállt Csoboth első akcióját záró csavarást is.

A magyar válogatott legközelebb hétfőn, 20.45-től (tv: M4 Sport) szintén a Puskás Arénában fogadja Bulgáriát, már az Eb-selejtezők nyitányán.