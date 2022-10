A mi kezünkben van a sorsunk – ezt várja az Eb-selejtezőktől a magyar válogatott legendája

Szerbia, Montenegró, Bulgária és Litvánia került az első kalapból kihúzott magyar válogatott mellé a 2024-es németországi labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőinek G csoportjába.

A sorsolás után Kovács Kálmán a Borsnak elmondta: szinte biztos abban, hogy a magyar válogatott sikerrel zárja a selejtezőket ebben a csoportban, tehát Marco Rossi csapata az első két hely valamelyikének megszerzésével kijut a németországi Eb-re.

Kovács Kálmán szerint a válogatottnak már "csak" tartania kell az elért szintet Fotó: Nemzeti Sport

– Korábban gyakran úgy jártunk, hogy egy-egy ilyen sorsolás után azt mondtunk, van esélyünk, aztán a végére kiderült, hogy mégsem volt. Szerintem most nem így lesz! Nyilván lesznek szoros, ki-ki meccseink, és lehet a csoportban a vártnál jobban teljesítő meglepetéscsapat is, de szinte biztosan megszerezzük az első két hely valamelyikét. Kicsit meglepett, hogy a magyar válogatott az első kalapba tudott kerülni, miközben például a világbajnok Franciaország csak a másodikba, de minket ez ne zavarjon, főleg, miután a sorsoláson sikerült elkerülnünk a franciákat és az angolokat is. A mi kezünkben van a sorsunk. Marco Rossi csapata az eddigi eredményeivel beárazta magát, már csak tartani kell ezt a szintet

– mondta lapunknak az 1986-os világbajnokságot is megjárt egykori gólerős csatár.