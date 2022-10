Rabtársai élére állt a börtönbe zárt Boris Becker: így szabadulna a bukott bálvány

Április végén 2,5 év börtönbüntetésre ítélték Boris Beckert, de az Angliában lecsukott hajdani teniszklasszis sajtóhírek szerint akár már novemberben szabadlábra kerülhet. Ebben az is közrejátszik, hogy sikeres edzésprogramot vezet 45 rabtársa részvételével.

2,5 év börtön helyett már 6 hónap után Becker szabadulásáról szólnak a hírek Fotó: AFP

Az eladósodott, majd a csődbiztos elől pénzt és vagyontárgyakat is elrejtő, 54 éves német világsztár nagy népszerűséget vívott ki magának a Huntercombe-börtönben. Ő maga is 8 kilót fogyott a rendszeres sportolásnak köszönhetően, de fitnesztrénerként más fogvatartottak tucatjait is segíti a testmozgásban. Ráadásul az élsportolóként szerzett tapasztalataival, jógával és meditációval, sőt akár életvezetési tanácsokat is ad a többi rabnak.

"Sportemberként senki sem tudja nála jobban, milyenek a győzelmek és a vereségek az életben. A tapasztalatait is megosztja a társaival"

- árulta el egy ismerőse, aki szerint ez a közösségi tevékenység Becker korábbi szabadulását is elősegítheti.

Az ügyvédje ugyan nem erősítette meg a hírt, de úgy tudni, novemberben kiadhatják Angliából a németeknek a bukott bálványt, hazájában pedig feltételesen szabadlábra engedhetik.