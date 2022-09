Gyurta Dani újra a vízben, meglepő társakat kapott maga mellé

Szombaton rajtol a Dunai Regatta evezős és sárkányhajós fesztivál, ahol a legnagyobb egyetemek hallgatói és csapatai szállnak vízre a győzelemért a Duna leglátványosabb Budapesti szakaszán. Idén először elindul egy „szupercsapat” is, amely olimpikonokkal és világbajnokokkal van tele. A vízi sportok élő legendái ráadásul nemcsak a versenyre neveztek be, de győzni is akarnak.

Gyurta Dániel is részt vesz a IV. Dunai Regattán Fotó: Dunai Regatta

Az „All Stars” sárkányhajó tagjai: Gyulay Zsolt olimpiai és világbajnok kajakozó, Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok úszó, Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok nyílt vízi úszó, Olasz Anna Gréta világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes nyílt vízi úszó, Szabó Gabriella háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, Tótka Sándor olimpiai, kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok kajakozó, Karakas Hedvig Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes magyar cselgáncsozó, valamint Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Gyurta már nagyon várja a megmérettetést:

A Dunai Regatta tökéletes kezdeményezés, ahol az egyetemi sport, az egészséges rivalizálás és az ehhez kötődő zenei programok jól megférnek egymás mellett, de mégis a mozgás van a középpontban.

- nyilatkozta Gyurta. A háromszoros világbajnok azt is elmondta, külön várja, hogy Rasovszky Kristóffal együtt versenyezhet majd.

A tokiói olimpián ezüstérmet szerzett 10km-en Rasovszky Kristóf Fotó: Dunai Regatta

Nekünk, úszóknak az olimpiai játékok azért is emlékezetesek, mert ilyenkor tudunk találkozni, megismerkedni a többi, hazánkat képviselő sportolóval”

– mondta Rasovszky. „A Dunai Regatta ugyanez lehet az ország különböző pontjain tanuló egyetemisták és barátaik számára. Én mindenkit biztatnék, hogy látogasson ki a hétvégi eseményre!”