"Kipróbálnék egy Ferrarit" - Szilágyi Áron és Gyurta Dani a Forma-1-es élményeiről vallott

Fülig érő mosollyal az arcán sétált a Hungaroring paddockjában Liptai Claudia. A színésznő-műsorvezető és férje, Pataki Ádám, nagy Forma-1 rajongó.

"Imádom a Forma-1-et, hatalmas élmény, hogy itt lehetünk" - mesélte Liptai Claudia, aki több csapatnak és pilótának is szurkol, külön kedvence nincs. - Ádám és a fiunk Marci hatalmas nagy Verstappen rajongó. Marci tavaly az utolsó futamon sírt örömében, amikor a kedvence megnyerte a világbajnokságot.

Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai bajnok kardozó gyerekkorában a mogyoródi domboldalról nézte a versenyeket.

A rokonainknak volt egy kempingje itt és kijöttünk a versenyre, utána még a pályára is be lehetett menni. Ha jól emlékszem Michael Schumacher nyert akkor – mondta Szilágyi, aki néhány hete világbajnoki címet nyert. "Utolsó nagy kedvencem Kimi Räikkönen volt, főleg a nyilatkozatait szerettem. Most nagyon szimpatikus George Russell, aki az élről indul, remélem meg is nyeri a versenyt."

Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszónk feleségével, Iszak Eszterrel tűnt fel a paddockban.

Fernando Alonsónak szurkoltam sokáig, nagyon szerettem, ahogyan Schumacherrel csatáztak – emlékezett vissza Gyurta. "Most viszont Charles Leclerc győzelmét várom, jó lenne, ha a Ferrarival 2007 után ismét világbajnok lenne valaki."

Szilágyi Áron és Gyurta Dániel Fotó: Szabolcs László

"Nekem külön kedvencem nincsen, inkább azt szeretem, ha egy verseny izgalmas. Ha van esemény, jön egy eső, és borul a taktika. Ebből a szempontból az elmúlt két évre nem panaszkodhatok" – nyilatkozta Hanga Ádám, a Real Madrid kosárlabdázója, aki azonnal nemet mondott arra a kérdésre, hogy kipróbálna-e egy kétüléses Forma-1-es autót.

Biztosan nem ülnék be senki mellé – nevetett Hanga, akivel Gyurta is egyetértett.

"Michelisz Norbert mellett ültem már, nagy élmény volt, de elgondolkodtam azon, hogy mennyire durva lehet ugyanez egy F1-es autóban."

Szilágyi Áron már bátrabb volt, a kardozó egy Ferrari pilótára rábízná magát, hogy megtapasztalja milyen élmény a száguldás a Hungaroringen.