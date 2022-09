1938 óta jár meccsre a magyar-olasz legidősebb szurkolója, Sándor bácsi

Csorba Sándor volt a legidősebb szurkoló a hétfői magyar-olasz meccsen. A 92 éves drukker nem hagyta volna ki a csoportdöntőt, amelyen Marco Rossi együttese számára az első hely volt a tét. A vereség picit elvette a kedvét.

"A németek elleni összecsapás jobban tetszett" – értékelt a Borsnak az idős szurkoló. "Elégedett vagyok a második hellyel is, de ennyi szép eredmény után szerettem volna, ha a tabella élén végzünk."

Pedig Csorba Sándor számos szép sikert látott a magyar pályákon, és tulajdonképpen a honi labdarúgás valamennyi legendáját élőben látta.

"Habár szüleim nem rajongtak a labdarúgásért, én nagyon korán megszerettem" – emlékezett Csorba úr.

Csorba Sándor 92 évesen is mérkőzésekre jár Fotó: Bors

Úgy emlékszem, 1938-ban láttam életem első futballmérkőzését, de azt már ne kérdezze, melyik meccsen voltam kinn. Az viszont biztos, hogy az 1938-as vb-ezüstérmes válogatott valamennyi sztárját élőben nézhettem. Láttam a legendás Sárosi Gyurkát, és Lázár tanár urat is játszani a régi Üllői úti pályán. Azóta számtalan klub és válogatott találkozón a helyszínen szurkoltam.

Csorba úr természetesen az Aranycsapat mérkőzéseit is a Népstadionban élte végig.

Az ötvenes években többször láttam a legendás Aranycsapatot, ott voltam például egy hónappal a forradalom kitörése előtt, 1956. szeptember 23-án a Népstadionban a magyar-szovjet meccsen, amelyen 1-0-ra kikaptunk. 105 ezer néző szurkolt a helyszínen. A klubcsapatok közül a Ferencvárosért rajongtam, itthon Albert Flóri volt a kedvencem, teljesen véletlenül egymás mellett volt a nyaralónk Gödön, sokszor beszélgettünk. Külföldről Pelét kedveltem, de az MTK klasszisának, Sándor Csikar játékát is nagyon szerettem.

A magyar válogatott 2016-ban, 46 év után jutott ki újra Európa-bajnokságra. Csorba Sándort annyira feltüzelte a nagy siker, hogy unokáival együtt, több mint kétezer kilométert utazott, és a helyszínen nézte meg a meccseket.

" Tíz napot töltöttünk Franciaországban, Bordeaux-ban az osztrákok, Marseille-ben az izlandiak és Lyonban a portugálok elleni meccset is együtt szurkoltuk végig. Óriási élmény volt. A hétfői olaszok elleni meccs után sem „vonulok vissza”, jó az egészségem, legközelebb is a lehető legközelebbről szeretném majd látni Marco Rossi együttesét! Sőt, az tervezem, hogy a Ferencváros következő Európa-liga meccsén is ott leszek."