"Iszonyatosan csalódott vagyok" - így búcsúzott Szalai Ádám az érzelmek viharában

Csak az Európa-bajnok Olaszország tudta legyőzni a Nemzetek Ligája élvonalában a magyar labdarúgó-válogatottat - de sajnos oda-vissza. Roberto Mancini gárdája a budapesti zárómeccsen is felülmúlta Marco Rossi tanítványait (0-2), akik így a második helyen végeztek a Németországgal és Angliával teljes halálcsoportban.

Szalai Ádám búcsúzóul beállt a szurkolók közé Fotó: Szabolcs László / Ripost

A csapatkapitány Szalai Ádám válogatottbeli könnyes búcsúmérkőzése után jelképesen szurkolói pólóra cserélte a nemzeti csapat mezét, és a Puskás Arénában kihangosítva az őt hosszasan éltető drukkerhadat vezényelte, majd a társai élén, magyar zászlóval a vállán tiszteletkört tett a meghatott nézőkkel teli lelátók előtt.

- Jelen pillanatban még nem tudom azt átérezni, amit a meccs előtt átéreztem, hogy ez volt az utolsó mérkőzésem a válogatottban. Próbáltam koncentrálni erre a kilencven percre.

Nagy lehetőséget szalasztottunk el, attól függetlenül, hogy tudnunk kell a reális esélyeket. Mégis iszonyatosan csalódott vagyok.

Óriási köszönet a szurkolóknak, óriási köszönet a társaimnak, az egész stábnak. Ettől függetlenül, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de hihetetlenül csalódott vagyok

- mondta az M4 Sport adásában Szalai.

- Amikor az ember tudja, hogy utoljára énekli a himnuszt a válogatott mérkőzésen aktív játékosként, akkor attól függetlenül, hogy mindig játszom az erőset és a hidegvérűt, azért bennem is átfutnak az érzések. Meg fogom bánni, hogy most így érzek és ez van bennem, de egyszerűen nem tudok ezen most változtatni: nagyon csalódott vagyok. Az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy megszokhatták tőlünk. Ez nem kritika a csapat felé, ez benne van. A második félidőben, amikor elém pattant a labda, a harmadik esélyünk volt az egy-egyre, az ellentámadásból mégis mi kaptuk a második gólt. Én mindig az voltam, aki egy kudarc után saját magát szedte darabokra, most is így vagyok ezzel, de majd holnap felkelek, vagy holnapután, és akkor majd átérzem, hogy ez volt az utolsó válogatott mérkőzésem.

Amikor 13 vagy 14 évesen megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, azt válaszoltam, hogy válogatott labdarúgó. Most mégis csalódott vagyok, mert sokkal több volt bennünk a mai mérkőzésen.

Nagy dolog, hogy eljutottunk tíz pontig ebben a csoportban, de ha már kettővel vezettük a csoportot, ez talán kicsit elviszi az embert a realitások talajáról, és másban gondolkozik

- tűnődött el a 34 éves futballista, majd áttért Marco Rossi szövetségi kapitány és szintén olasz jobbkeze, Cosimo Inguscio méltatására:

- Mindettől függetlenül, ha megnézzük, hogy mi hol játszunk, és honnan kerültünk hova, akkor itt Marcónak jár nagy köszönet, aki ebből a válogatottból Cosimóval és az egész stábjával együtt egy olyan csapatot hozott össze az elmúlt két-három évben, amely erőn felül teljesít. Nagyon remélem, hogy a következő években beérik az akadémiákon nevelkedő és az összes tehetségünk, és tudják folytatni a megkezdett utat, mert láthatjuk, hogy mi lehetséges Magyarországon

- mondta Szalai Ádám.

- Ahogy a szurkolók mikrofonjába is elmondtam, köszönöm mindenkinek az összes támogatást és az összes kritikát is, mert olyan emberré formáltak, akiért örök hálával tartozom mindenkinek.

Nagyon remélem, hogy egy új út nyílik meg előttem, és az is legalább ennyire élményekkel teli lesz számomra, mint az eddigiek

- fogalmazott az újdonsült apuka Szalai, aki elárulta: jövő hétfőn lesz az edzői vizsgája Magyarországon, és kérte a tévénézőket, hogy szurkoljanak neki akkor is.

A honfitársai és egykori csapattársa, egyben barátja, Roberto Mancini ellen másodszor is alulmaradt Marco Rossi így értékelt:

- A szurkolóink elképesztőek, nehéz lenne ilyet találni másutt. Szebb ajándékkal szerettünk volna búcsúzni Ádámtól, mindent beleadtunk, de sajnos elkövettünk néhány hibát, amikért drágán megfizettünk az Európa-bajnok Olaszország ellen. De elmondhatjuk, hogy ma az olaszok is megszenvedtek ellenünk. Sajnos ajéndékoztunk nekik egy gólt, és a második félidő elején kaptunk még egyet, de a hozzáállásra, az akaratra nem lehet panaszom.

A magyar szívet láthattuk ma

- fejezte be gondolatmenetet magyar szavakkal olasz szövetségi kapitányunk.

- Kivívtuk egész Európa tiszteletét, ennek nagyon örülök, és természetesen gratulálok a honfitársaimnak is, hiszen továbbjutottak és ők vannak ott a négyes döntőben. Ma este az erősebb csapat győzött, hiába tettünk meg mindent.