Kiderült, csóró volt a világsztár teniszező

Hihetetlen tényre derült fény.

Emma Raducanu, a híres brit teniszezőnő korábban létrehozott egy Harbour 6 Limited nevű céget, mely mások mellett a pénzügyeit is kezelte.

Ennek adataiból derítette ki a The Mail, hogy Raducanunak 2021 februárjában gyakorlatilag nem volt pénze. A számláján ugyan szerepelt 54 888 font (24 millió Ft), de 55 682 font (24,8 millió Ft) tartozása aggasztónak tűnt. Mielőtt jöttek volna a végrehajtók, a 2021 szeptemberi US Openen az élen végzett, ezzel 1,8 millió fonthoz (800 millió Ft) jutott. Akkor aztán beindult a szekér, több viadalt is megnyert, ráadásul a Porsche, Evian, Dior, Vodafone és a British Airways a reklámarcának szerződtette, így jelenleg 12 millió font (5,3 milliárd Ft) szerepel az egyszámláján.

– Nem kétséges, hogy ő lesz az első, aki a profi női sportolók táborában a legjelentősebb vagyonra tesz szert – tippelt az ismert PR-szakértő, Mark Borkowski.