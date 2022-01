Koronavírus-teszt kellett a 101 éves bajnoknő felköszöntéséhez

Kisebb balesetet szenvedett Keleti Ágnes, ám így is boldogan ünnepelte 101. születésnapját. Az ötszörös olimpiai bajnok tornász, a világ legidősebb ötkarikás aranyérmese ősszel otthonában esett el. Ágynak dőlt, de mára már visszatért kedvenc foteljébe.

– Sajnos ősszel volt egy fránya balesetem, elestem, még abból lábadozom, de jól vagyok – akinek szerencsére megmaradt a jó étvágya és a humora is.

A mindig vidám Keleti Ágnes jókedvét még egy kisebb baleset se veheti el Fotó: Róth Tamás

Születésnapján a barátai tortával, virággal, énekszóval köszöntötték. Járt nála az olimpiai bajnokok képviseletében Gyurta Dániel és Fábián László is. Egyetlen szabály volt, mindenki csak negatív koronavírus-teszt után léphetett be a lakásba.

– Az ő korában már elengedhetetlen a 24 órás felügyelet. Egy nővér és egy házvezetőnő vigyáz rá, rendszeresen jár hozzá gyógytornász és orvos is. A baleset miatt ágyba kényszerült, most azonban már a fotelében is sokat ücsörög. Mivel imád utazni, leggyakrabban utazási videókat és műsorokat néz, persze az imádott torna mellett. Sokat hallgat zenét, szinte mindig szól valamilyen muzsika a lakásban – mondta Róth Tamás újságíró, Ági néni jó barátja, szóvivője.