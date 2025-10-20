Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Négy évszak fotópályázat a Borson – még tart a nevezés!

fotopalyazat borsonline
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 13:52
télversenyműnyártavasz
Idén ősszel minden évszak játszik! A Négy évszak fotópályázat már rengeteg gyönyörű képet hozott, de a verseny még korántsem ért véget – még te is nevezhetsz a saját fotóiddal!
Bors
A szerző cikkei

Eddig is elképesztően szép, hangulatos és kreatív képek érkeztek a Négy évszak fotópályázatra – van, aki a tavasz ébredését, más a nyár szabadságát, az ősz békéjét vagy a tél varázsát örökítette meg. Most rajtad a sor, hogy megmutasd, te hogyan látod a természet szépségét!

négy évszak fotópályázat
A Négy évszak fotópályázat egyik versenyműve egy hangulatos téli csendélet (Fotó: Illés Andrea)

A nevezés és a szavazás a fotopalyazat.borsonline.hu oldalon zajlik, négy különböző kategóriában: 

1. Tavaszi újjászületés 

2. Nyári pezsgés 

3. Őszi elcsendesedés 

4. Téli csoda

Akár egy festmény, olyan hangulatos ez a pipacsmező (Fotó: Csordás Virág Ildikó)

Értékes nyeremények várnak!

A zsűri által legjobbnak választott fotó 500 000 forintos fődíjat nyer, mellé pedig egy 2 fő részére szóló, 2 éjszakás hotelutalványt is kap ajándékba a nyertes. A második és harmadik helyezett sem távozik üres kézzel: 200 000 és 100 000 forint pénznyeremény mellett ők is pihenhetnek egy ajándék szállásutalvány segítségével.

A Treehouses Noszvaj jóvoltából három közönségdíj is kiosztásra kerül – mindegyik 129 990 Ft értékű Superior ajándékutalvány, amely egy különleges élményt ígér. 

Igazi fotóművészek a Bors olvasói (Fotó: Bányai Hajnalka)

Még nem késő!

A képek feltöltése továbbra is tart, és naponta újabb pályamunkák érkeznek. A szavazás hamarosan indul, így most van itt az idő, hogy te is benevezz, és akár megnyerd az egyik fantasztikus díjat!

Töltsd fel fotódat és szavazz a kedvenceidre a fotopalyazat.borsonline.hu oldalon.

Ilyen pillanatokban sincs sokaknak része (Fotó: Majer Tamás)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu