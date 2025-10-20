Négy évszak fotópályázat a Borson – még tart a nevezés!

Eddig is elképesztően szép, hangulatos és kreatív képek érkeztek a Négy évszak fotópályázatra – van, aki a tavasz ébredését, más a nyár szabadságát, az ősz békéjét vagy a tél varázsát örökítette meg. Most rajtad a sor, hogy megmutasd, te hogyan látod a természet szépségét!

A Négy évszak fotópályázat egyik versenyműve egy hangulatos téli csendélet (Fotó: Illés Andrea)

A nevezés és a szavazás a fotopalyazat.borsonline.hu oldalon zajlik, négy különböző kategóriában:

1. Tavaszi újjászületés

2. Nyári pezsgés

3. Őszi elcsendesedés

4. Téli csoda

Akár egy festmény, olyan hangulatos ez a pipacsmező (Fotó: Csordás Virág Ildikó)

Értékes nyeremények várnak!

A zsűri által legjobbnak választott fotó 500 000 forintos fődíjat nyer, mellé pedig egy 2 fő részére szóló, 2 éjszakás hotelutalványt is kap ajándékba a nyertes. A második és harmadik helyezett sem távozik üres kézzel: 200 000 és 100 000 forint pénznyeremény mellett ők is pihenhetnek egy ajándék szállásutalvány segítségével.

A Treehouses Noszvaj jóvoltából három közönségdíj is kiosztásra kerül – mindegyik 129 990 Ft értékű Superior ajándékutalvány, amely egy különleges élményt ígér.

Igazi fotóművészek a Bors olvasói (Fotó: Bányai Hajnalka)

Még nem késő!

A képek feltöltése továbbra is tart, és naponta újabb pályamunkák érkeznek. A szavazás hamarosan indul, így most van itt az idő, hogy te is benevezz, és akár megnyerd az egyik fantasztikus díjat!

Töltsd fel fotódat és szavazz a kedvenceidre a fotopalyazat.borsonline.hu oldalon.