Antidepresszáns-, fájdalomcsillapító- és gyulladáscsökkentő hatóanyag: mind kimutatható az élővizeinkben!

Három ismert ember, három felszíni víz és egy közös ügy, amely most összehozta őket: mit kezdjünk a lejárt vagy nem használatos gyógyszerekkel, hogy ne a kukában vagy a lefolyókban landoljanak? A Balatonon eltöltött nyarak, a vízilabdás élsport tapasztalata, a tiszai PET-palack-gyűjtések, színházi élmények, vagy épp a Dunán zajló kajaktáborok mind meghatározó emlékek voltak a BENU most induló kampányának nagykövetei számára. Ezekre az élményekre támaszkodva hívják fel a figyelmet a hazai felszíni vizeinkben található gyógyszermaradványok problémájára és annak lehetséges megoldására.
Erős Antónia, televíziós műsorvezető, Gurisatti Gréta, olimpiai bronzérmes válogatott vízilabdázó, valamint Puskás-Dallos Péter, énekes, színész és műsorvezető a BENU Magyarország Zrt. „Ne dobd ki, hozd vissza!” kampányának nagykövetei. A három megvizsgált vízhez való kötődésüket és történetüket osztják meg a kampány során a fogyasztókkal. A társadalmi célú kampány videótartalmaiban igyekeznek jó példával edukálni a magyar lakosságot, és arra buzdítani mindenkit, hogy tegyünk közösen azért, hogy természetes vizeink gyógyszermaradvány mentesek legyenek.
Erős Antónia A televíziós műsorvezető számára kiemelten fontos az egészséges életmód, így legyen szó bármilyen, a környezetünket érintő szennyezésről, fontosnak tartja, hogy felhívjuk rá a figyelmet: „Engem mindig foglalkoztatott, hogy az emberek gátlás nélkül dobják a kukába a nem használt gyógyszereket. Hosszú ideje igyekszem a környezetemet edukálni: vigyék vissza a legközelebbi gyógyszertárba. Nagyszerű dolognak tartom, hogy a BENU felkarolta ezt az ügyet, hiszen a vizeinket saját magunk szennyezzük, sokszor nem is tudjuk, milyen károkat okozunk. Fontos, hogy felelősséget vállaljunk a környezetünkért és az egészségünkért. A víz óriási kincs, minden módon meg kell óvnunk, mert a jövőnket jelenti.”
Puskás-Dallos Péter, énekes, színész és műsorvezető számára megdöbbentőek voltak a Tisza-folyó kapcsán kapott eredmények. A jól ismert környezetvédő híresség évek óta rendszeres résztvevője a Tisza-folyót tisztító PET Kupa akciónak, így a Tisza-folyó tisztasága a szívügye: „Szerintem a fenntarthatóság lényege a ’Ne dobd ki!’ felfogás. Ha ki kell dobni valamit, azt úgy tegyük, hogy biztonsággal újrahasznosítható vagy ártalmatlanítható legyen. Nem látok reális esélyt arra, hogy kevesebbet fogyasztunk a következő évtizedekben, de fontos, hogy a fogyasztás ne a környezetünk kárára történjen. Jó inspiráció volt számomra a kampány célja: megmutatni, mit tegyünk a feleslegessé vált gyógyszerekkel, és bemutatni egy kevésbé ismert, de nagyon fontos problémát, amely kapcsán talán még nem késő cselekedni.”
Az olimpia bronzérmes, válogatott vízilabdázó Gurisatti Gréta kis túlzással fél életét a vízben töltötte, így nem meglepő módon szívén viseli hazánk vizeinek tisztaságát. Az élsportoló ezért nagyon fontosnak tartja, hogy felhívjuk erre a problémára a figyelmet: „A víz egy különleges közeg számomra, hiszen kiskoromtól benne élem a mindennapjaimat. Meg szeretném őrizni a tisztaságát a mostani és a jövő generációi számára is. A gyógyszerkezelésben kiskoromtól jó példa állt előttem: édesanyám mindig gyűjtötte a lejárt gyógyszereket, és visszavitte a gyógyszertárba.”
A felszíni és talajvizek gyógyszermaradványokkal való szennyezettsége mára valós és globális környezeti problémává vált. A fogyasztók negyede még mindig a háztartási hulladékok közé dobja lejárt készítményeit, továbbá körülbelül harmaduk nincs tisztában azzal, hogy mi történik a háztartási hulladékba vagy a szennyvízhálózatba kerülő gyógyszerekkel. A BENU Magyarország Zrt., ahol minden negyedik gyógyszertári vásárlás történik, eddig is lehetőséget biztosított a gyógyszerek leadására, ezért a gyógyszermaradványok felszíni vizeinkben megtalálható magas aránya miatt körültekintő magatartásra buzdít.
Dr. Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója elmondta: „Nem célunk pánikot kelteni, ugyanakkor Magyarország vezető gyógyszertárhálózataként kiemelt felelősséget vállalunk nemcsak a betegek, de a környezetünk iránt is. Ugyan a gyógyszermaradványok jelenléte a vizekben nem jelenti azt, hogy azok fürdésre alkalmatlanok lennének, de komoly megterhelést jelent a vizek élővilága számára. Ezért szeretnénk felhívni a hazai fogyasztók figyelmét a létező problémára, és a kampány révén edukálni őket a témában.”
A BENU Magyarország Zrt. kutatásának szakmai vezetője, Dr. Fittler András, Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja elmondta, a három legnagyobb magyarországi élővízből vett mintavételi eljárás eredményeinek összegzése során kiderült, hogy összesen 18 hatóanyag jelenlétét vizsgálták, amelyből 14-et ki is tudtak mutatni. Ezek lejárt vagy nem használt gyógyszerek helytelen kezelésével kerülhettek élővizeinkbe. Egyelőre ezen hatóanyagok jelenlétének hatása az emberre elhanyagolható, ugyanakkor nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ezek ne halmozódjanak fel.
A BENU Magyarország Zrt. a németországi központú PHOENIX-csoport tagja, amely Európa vezető gyógyszer-nagykereskedelmi és gyógyszertár-hálózati vállalata. A BENU márkanév 2012-ben jelent meg Magyarországon, azóta az ország egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő gyógyszertár-hálózatává vált. A több mint 550 BENU gyógyszertárból álló hálózat célja, hogy a gyógyszerellátás mellett magas színvonalú egészségmegőrzési és tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtson. A BENU Gyógyszertárak legfontosabb célja a betegek, illetve az egészségük megőrzését szem előtt tartók legmagasabb szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalas kiszolgálása.
