Antidepresszáns-, fájdalomcsillapító- és gyulladáscsökkentő hatóanyag: mind kimutatható az élővizeinkben!

Három ismert ember, három felszíni víz és egy közös ügy, amely most összehozta őket: mit kezdjünk a lejárt vagy nem használatos gyógyszerekkel, hogy ne a kukában vagy a lefolyókban landoljanak? A Balatonon eltöltött nyarak, a vízilabdás élsport tapasztalata, a tiszai PET-palack-gyűjtések, színházi élmények, vagy épp a Dunán zajló kajaktáborok mind meghatározó emlékek voltak a BENU most induló kampányának nagykövetei számára. Ezekre az élményekre támaszkodva hívják fel a figyelmet a hazai felszíni vizeinkben található gyógyszermaradványok problémájára és annak lehetséges megoldására.

Edukációs kampányt indított a BENU Magyarország Zrt Fotó: Czabán Máté

A mi vizünk ne legyen a mi gyógyszerünk!

Erős Antónia, televíziós műsorvezető, Gurisatti Gréta, olimpiai bronzérmes válogatott vízilabdázó, valamint Puskás-Dallos Péter, énekes, színész és műsorvezető a BENU Magyarország Zrt. „Ne dobd ki, hozd vissza!” kampányának nagykövetei. A három megvizsgált vízhez való kötődésüket és történetüket osztják meg a kampány során a fogyasztókkal. A társadalmi célú kampány videótartalmaiban igyekeznek jó példával edukálni a magyar lakosságot, és arra buzdítani mindenkit, hogy tegyünk közösen azért, hogy természetes vizeink gyógyszermaradvány mentesek legyenek.

Erős Antónia A televíziós műsorvezető számára kiemelten fontos az egészséges életmód, így legyen szó bármilyen, a környezetünket érintő szennyezésről, fontosnak tartja, hogy felhívjuk rá a figyelmet: „Engem mindig foglalkoztatott, hogy az emberek gátlás nélkül dobják a kukába a nem használt gyógyszereket. Hosszú ideje igyekszem a környezetemet edukálni: vigyék vissza a legközelebbi gyógyszertárba. Nagyszerű dolognak tartom, hogy a BENU felkarolta ezt az ügyet, hiszen a vizeinket saját magunk szennyezzük, sokszor nem is tudjuk, milyen károkat okozunk. Fontos, hogy felelősséget vállaljunk a környezetünkért és az egészségünkért. A víz óriási kincs, minden módon meg kell óvnunk, mert a jövőnket jelenti.”

Fotó: Norbert Philip

Puskás-Dallos Péter, énekes, színész és műsorvezető számára megdöbbentőek voltak a Tisza-folyó kapcsán kapott eredmények. A jól ismert környezetvédő híresség évek óta rendszeres résztvevője a Tisza-folyót tisztító PET Kupa akciónak, így a Tisza-folyó tisztasága a szívügye: „Szerintem a fenntarthatóság lényege a ’Ne dobd ki!’ felfogás. Ha ki kell dobni valamit, azt úgy tegyük, hogy biztonsággal újrahasznosítható vagy ártalmatlanítható legyen. Nem látok reális esélyt arra, hogy kevesebbet fogyasztunk a következő évtizedekben, de fontos, hogy a fogyasztás ne a környezetünk kárára történjen. Jó inspiráció volt számomra a kampány célja: megmutatni, mit tegyünk a feleslegessé vált gyógyszerekkel, és bemutatni egy kevésbé ismert, de nagyon fontos problémát, amely kapcsán talán még nem késő cselekedni.”