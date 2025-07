Te is lehetsz online kereskedő: Hasznos tippek a kezdéshez

Részvényekkel és kötvényekkel történő kereskedés

A részvényeket vállalatok bocsátják ki tőke bevonása céljából, vagyis ezek megvásárlásával résztulajdont szerzel az adott cégben. Az online tőzsdéken a nyilvánosan kibocsátott részvényekkel lehet kereskedni.

Ezek az értékpapírok kétféle módon biztosíthatnak nyereséget. Ha megtartod őket, akkor egy ügyviteli év végén osztalékhoz juthatsz. A másik lehetőség pedig magasabb áron eladni őket, mint amennyiért vetted. Ez kockázatokkal jár, hiszen nem tudhatod, hogy egy részvény értéke a jövőben növekszik, vagy csökken, ez ugyanis több tényezőtől függ.

Első helyen a vállalat pénzügyi eredményét érdemes említeni, vagyis, hogy nyereségesen, vagy veszteségesen működik-e. Emellett, az árfolyamokra hatással van a gazdasági környezet is, vagyis az infláció és a jegybanki kamatok változásai.

A részvények árfolyama a befektetői bizalomtól és a piaci hangulattól is nagyban függ és persze a geopolitikai eseményektől is, hiszen azok a gazdaságra is hatással vannak.

A kötvények olyan értékpapírok, amelyek fix kamatot biztosítanak a tulajdonosoknak. Kötvény vásárlása során valójában a futamidőre kölcsönadod a pénzed a kibocsátó szervnek, ami általában az állam. Ez egy kiszámíthatóbb befektetés, hiszen itt előre tudhatod, mekkora kamatnyereséget lehet megvalósítani.

ETF és forex kereskedés

A legegyszerűbben magyarázva, az ETF nem más, mint egy olyan befektetési csomag, amely több különböző részvényt és kötvényt tartalmazhat. Vagyis, egy ilyen alap birtokában akár több száz értékpapír kerül a birtokodba, a csomag értéke pedig az alapkezelőtől függ, illetve attól, hogy aktív, vagy passzív alapról van-e szó.

Az aktív ETF-ek esetében az alapkezelő a piacok alakulásána függvényében igyekszik biztosítani a legjobb hozamot. Vagyis, aktív kereskedést folytat, ezért az alapban lévő termékek összetétele is változhat.