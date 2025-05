Milliárdos fiatalok: Így lehet a videójátékozásból meggazdagodni

A videójátékozásra sokan nemcsak hobbiként, hanem főállásként tekintenek. Ők azok a gamerek, akik hivatásszerűen ragadnak kontrollert, ütik a billentyűket és kattintgatnak pókreflexekkel az egereken.

Mennyit keres egy videójátékos? Fotó: MICHAL KONKOL

Az elmúlt nagyjából huszonöt évben felnőtt egy olyan generáció, aki már tudatosan fejleszti magát a képernyők előtt, keresi és kutatja azokat az oktatóvideókat, amelyek kiegészítik a hosszú órákkal töltött gyakorlást. Ez egy vérrel és verítékkel kikövezett, rengeteg szorgalommal és lemondással járó ösvény, amelyre kifejezetten sokan lépnek rá, de csak néhányan jutnak el arra a szintre, ahol már valódi sztárként vonulnak be a legnagyobb arénákba.

Fizetés videójátékozásért

A legnagyobb pénzeket megmozgató esportok szinte teljesen egészében a fiatalabb generációt szippantják be. A League of Legends, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang Bang, EA Sports FC 25 és VALORANT elitjében nagyítóval kell keresni azokat a profikat, akik már betöltötték a 30. életévüket. Ennek oka, hogy a legnagyobb tehetségeket már 12-14 éves korukban felkarolják, hogy nagyjából másfél évtized alatt teljesen “elhasználják őket” a folyamatos versenyzés során. Lehet első ránézésre álomszerűnek tűnik, hogy valaki azzal keresi a kenyérre valót, hogy “csak” játszik a PC-n, konzolon vagy mobileszközön. A valóság ennél sokkal árnyaltabb, ugyanis elképesztő mennyiségű gyakorlómérkőzés tornyosul a színfalak mögött, amit kiegészítenek az egyéni és csoportos edzések, a kötelező sajtóeseményeken való részvétel, az angol nyelv intenzív fejlesztése, a mentális és fizikai edzések. Ebben a tekintetben párhuzamot lehet vonni a klasszikus sport és az esport között, ezért is tartják sokan úgy, hogy egyre vékonyabb a határ a két világ között.

A videójátékos mennyit keres?

De mégis mennyi az annyi? Az európai League of Legends topligában az átlagfizetés 240 000 dollár körül mozog, azaz évente közel 100 millió forintot kapnak a csapatuktól a játékosok. Ezt a hatalmas összeg kiegészül a versenyeken megszerzett nyereményekkel, a szponzori szerződésekből származó bevételekkel, a rajongói termékek értékesítéséből származó részesedéssel, valamint az egyéb (streamerkedés, edzősködés), a profi esportolás mellett űzött tevékenységekre fordított támogatásokkal. Hasonló nagyságrendben kapnak fizetést a legjobb Counter-Strike 2-játékosok, akik a kisebb-nagyobb tornákon legalább még ugyanennyit extrában zsebre tesznek.