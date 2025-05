Bors tavaszi megújulás: eddz Rubint Rékával! 10. nap

A Bors nemcsak a legforróbb sztárhíreket és legfrissebb közéleti történéseket hozza el neked, hanem testi-lelki megújulást is ígér! Ebben Rubint Réka segít, aki lendületes tornáival segít, hogy formába kerülj a nyárra.

Lassan a program felénél járunk! Íme a tizedik torna! Te már mindet megcsináltad? (Fotó: Bors)

„Ünnepeljük meg magunkat a tizedik napon!"

Rubint Réka a tavaszi megújulás ígéretével 21 napos programmal mozgatja át kedves olvasóinkat. Napi negyedóra sport: nem is olyan sok, igaz? Ennek a sokszorosát töltjük például a telefonunk képernyőjét bámulva, miközben az egészségünkért is tehetnénk. Pattanj fel a kanapéról, ha már belekezdtél, imádni fogod végigcsinálni Rubint Réka gyakorlatsorait! Ha pedig lemaradtál volna, keress rá a múlt heti tornákra a Borson, és pótold be!

„Ünnepeljük meg magunkat a tizedik napon! Legyőztük a lustaságot, közelebb kerültünk az áhított alakhoz. Most már előjött az izomlázad is, ebben egész biztos vagyok, úgyhogy egy lazább edzés lesz a mai” – ígéri Réka. Ugye csatlakozol?