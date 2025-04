Bors tavaszi megújulás: eddz Rubint Rékával! 3. nap

Rubint Réka nevét említve mindenkinek a sportosság, a lendület, a jókedv jut eszébe. A fitneszlady most a Borsonline olvasóit hozza formába a Tavaszi megújulás érdekében.

Tavaszi megújulásra vágysz? Rubint Réka segít (Fotó: Bors)

Tavaszi megújulás testben és lélekben egyaránt

Schobert Norbi felesége negyedórás, otthon is elvégezhető tornagyakorlatokkal érkezik 21 napon keresztül a Borsonline-on. A komplex tornák jól illeszkednek a napi rutinba: mint mondja, ennél jóval több időt pörgetjük például céltalanul a közösségi oldalakat. Napi negyedórás mozgással viszont hamar érzékelhető testi-lelki változást érhetünk el.

S hogy milyen gyors is az eredmény? Réka a harmadik napi videóban elárulta:

„Mostanra érezhetsz izomlázat. Én érzem! Azt gondolod, nekem nincs izomlázam? De, van!” – árulja el. Réka tornái otthon is könnyen végezhetőek, akár profi tornaeszközök nélkül is. Ezúttal például elég egy törölköző és két vizes palack. Persze az csak jó, ha fel vagy szerelkezve kézi- és bokasúllyal, szalagokkal is.