Így reagált Rubint Réka a rosszindulatú negatív megjegyzésekre

Rubint Réka Schobert Norbi társaságában nemrég négy díjjal gazdagodott egy rangos díjátadón. A sikeres fitneszedző közösségi oldalán posztolt az örömteli eseményről, azonban a rosszindulatú kommentek a bejegyzés alatt is megtalálták. „Nem akarok úgy kinézni, mint ő” – írta kíméletlenül egy hozzászóló, aki szerint a fitneszmogul feleségének testalkata túlságosan sportos. Rajta kívül viszont több internetező is kifejezte, hogy nem tetszik nekik Rubint Réka hasizom felépítése, illetve szerintük ez nem való egy negyvenpluszos nőhöz. Az Alakreform edzések megálmodója most a Tények Pluszban reagált a gonosz kommentekre.

Rubint Réka több elismeréssel is gazdagodott egy rangos díjátadó eseményen Fotó: Schobert Norbert

„Ha valaki szép, akkor escort lány”

Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy az alakommal kezdenek ki, főleg így közel 47 évesen. Én azt látom Magyarországon, ha valaki szép, akkor escort lány, hogyha valaki sikeres és jól áll anyagilag, akkor biztos lopta a pénzt

– fejtette ki a háromgyermekes édesanya arról, hogy szerinte milyen a kommentelők hozzáállása idehaza. Természetesen Réka elismerte, hogy szeret büszkélkedni közösségi oldalán alakjával, ami lehet, hogy bosszanthat pár féltékenykedő embert.

„Ez mind szép és jó. Én csak azt nem értem, hogy miért kell mindent kitenni?! Szerintem egy háromgyermekes édesanyának ez nem való!” – olvasható egy olyan kép alatti hozzászólásban, amiben a fitneszedző megmutatta csinos alakját.

„Mit akar 47 évesen? Edzésre kell szabadidő is. Három gyerek mellett hogy sikerült neki, dolgozik valahol?” – írta egy másik névtelen kommentelő.

Rubint Réka előszeretettel szokta megmutatni csodás alakját, ami miatt irigyek rá az emberek Fotó: Mediaworks Archív

Rubint Réka már 30 éve tartja formáját

Rubint Réka elmondta, hogy ő az alakjával nem tud mit kezdeni, ugyanis 30 éve folyamatosan edz és ennek köszönhető sportos formája. Szerinte egy edzőnek hitelesnek kell lennie abban, amit csinál, illetve ennek egy hozadéka a fitt külső és a kockahas. Schobert Norbi is elmondta a véleményét a témáról, mivel ő már több mint 20 éve él Rékával, így igazán ismeri az ő sportos alakját.

Schobert Norbi szerint csak irigyek az emberek

Már 1999 óta ismerem őt, és azóta mindig ilyen csinos volt. Rékának van egy belső igényessége: nem hagyja a haját lenőni, nem hagyja a lábát kiszőrösödni, amikor teheti sminkel, minden nap edz és egészségesen táplálkozik. Úgy nézi ki, mint egy jó formában lévő 32 éves fitneszedző, és ezért irigyek rá olyan sokan

– mondta el véleményét Schobert Norbi a témáról. A fitneszmogul azt is elárulta, hogy azért is büszke feleségére az alakja miatt, mert Réka családjában mindenki teltebb alkatú, kivéve ő.