5 tavaszi szokás, ami még a tavaszi fáradtság ellen is hatásos

Ha a tél folyamán kicsit ellustultál, ne aggódj, nem vagy ezzel egyedül! A hideg, szürke időben nehezebb rávenni magunkat a mozgásra, de most itt a remek tavaszi alkalom, hogy újra lendületbe jöjjünk. Azonban kezdd fokozatosan! Heti három edzés már elég ahhoz, hogy érezd a változást, és nem kell rögtön maratont futnod. Tempós séta, kocogás vagy egy könnyű jóga is már hatalmas előrelépés. Ne felejts el pihenőnapokat beiktatni, mert a testednek szüksége van a regenerálódásra is. Lényeg a rendszeresség, élvezd a mozgást a szabad levegőn és ne görcsölj rá az eredményekre, azok szépen lassan úgyis jönnek majd maguktól! Gondoltad volna, hogy a mozgás még a tavaszi fáradtság ellen is tökéletes fegyver?

Sokan várták, hogy végre beköszöntsön a tavaszi időjárás (Fotó: AlinaMD)

Friss tavaszi étrend

A tavaszi frissesség a tányérunkon is megjelenhet. Végre elbúcsúzhatunk a nehéz, téli ételektől, és jöhetnek a friss, szezonális finomságok! A tavasz tele van vitaminokkal és energiát adó zöldségekkel, gyümölcsökkel. Például a spárga szuper rostforrás, segíti az emésztést és a szíved egészségét is támogatja. Az articsóka tele van C-vitaminnal és rostokkal, amelyek a bélflóráddal is jót tesznek. Az avokádó jótékony zsírsavakkal ápolja a bőrödet és a szívedet, a citrusfélék pedig természetes vitaminbombák, amelyek erősítik az immunrendszered. A nyár közeledtével jön az eperszezon, sokak kedvence, ami nagyszerű antioxidáns. Az epernek rendkívül magas a vitamintartalma, emellett még káliumot és folsavat is tartalmaz és a rosttartalmáról se feledkezzünk meg. Ráadásul itthon is megterem, akár a balkonon is termeszthetsz.

Az eper tökéletes tavaszi gyümölcs (Fotó: dpa/picture-alliance)

Kísérletezz friss salátákkal vagy dobd fel a reggeledet egy színes smoothie-val. A tavaszi étrend nemcsak finom, hanem feltölt energiával is, így sokkal jobban fogod magad érezni a bőrödben. Ha lehetőséged van rá, vásárolj helyi piacokon vagy termelőktől, így még a környezetedért is teszel.

Töltődj fel lelkileg

A tavaszi nagytakarításra nemcsak a lakásodnak, hanem a lelkednek is szüksége van. Engedd el a felesleges stresszt, szabadulj meg a nyomasztó gondolatoktól. Ehhez elég egy séta a természetben, egy nyugodt reggeli kávé, de kipróbálhatod a naplóírást is. Hanyagold a közösségi médiát, inkább találkozz személyesen a barátaiddal, az a valódi élet.