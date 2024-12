Janza Kata: „Nekem is kell a meglepetés"

A Csináljuk a fesztivált! zsűritagja az év vége közeledtével is tele van energiával. Janza Kata a karácsonyi sütemények nagymestere, édességeit kivétel nélkül mindenki dicséri. „Nem kóstolok a sütikészítés közben, mert nekem is kell a meglepetés" – árulja el a Jászai Mari-, eMeRTon és Honthy-díjas színművész, hozzátéve, hogy „szerencsére a morzsa nélküli tálcák arra utalnak, hogy sikerül a család kedvére tennem és örömet okoznom". Az ünnepi asztalról elmaradhatatlan a krémes-ropogós Pavlova torta. A habcsók alapú mannával garantált a siker, barátait és kollégáit is meg szokta örvendeztetni a finomsággal.

A zenés színház kiválósága az ínycsiklandó édességek mellett különleges ünnepi műsorokra is készül. Janza Katáéknál nagy a karácsonyi nyüzsgés, sokan gyűlnek össze szenteste és családi hagyományt követve minden évben produkcióval is készülnek. „Évtizedek óta hagyomány nálunk, hogy előadással lepjük meg a családot. Korábban komoly, hangszeres, énekes műsorszámokkal léptünk fel, viszont az elmúlt pár évben és idén is már inkább vicces produkcióval állunk ki, mert a vidámság és az öröm nagyon fontos" – meséli az előadóművész. „Az összes generáció együtt nevet, a tízévestől a hetvenöt évesig. Ez az egyik legkedvesebb tradíció számomra" – osztja meg a Duna showműsorának zsűrije, aki az ünnepek alatt hazánk legnagyobb slágerei közül válogathat, és a Csináljuk a fesztivált! gálaadásaiban lírai dalokkal hangolódik a karácsonyra és fergeteges szilveszteri adással búcsúztatja az évet zsűritársai, Korda György és Balázs Klári, valamint Bereczki Zoltán társaságában.

