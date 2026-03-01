A tiszások szerint nincs itt semmiféle háború

Magyar Péterék azt állítják, hogy csupán a Fidesz félelemkeltésével, egyszerű kampányfogással állunk szemben.

A Tisza Párt elnöke odáig ment, hogy Ukrajna felelősségét tagadta a magyar energiaellátást súlyosan érintő kérdésben. Magyar Péter a kapuvári kampányrendezvényén láthatóan idegesen, a Hír TV riporterének címezve – sokszor a színpad széle felé fordulva – kezdett hosszas fejtegetésbe a Barátság kőolajvezetékről és a magyar energetikai létesítmények fokozott védelméről. Szerinte nem az ukránok tehetnek róla, hogy Magyarország nem kap olajat, Orbán Viktor miniszterelnök csak riogat és háborús pszichózist kelt - írja a Ripost.

Ruszin-Szendi: A valóság nem indokolja a háborús pszichózist

Ilyen körülmények között megdöbbentő, ahogy a Tisza Párt politikusai a háborúról beszélnek, bagatellizálva, sőt esetenként le is tagadva a katonai konfliktus tényét.

Ruszin-Szendi Romulusz, a párt honvédelmi szakértője a közösségi oldalára feltöltött egyik videós posztjában azt állította, hogy „a kormány háborús pszichózisban él, és nem azért, mert a valóság ezt indokolná, hanem mert kampányeszközzé tette a félelmet”. Magyar Péter bizalmasa szerint „nap mint nap háborúról beszélnek, fenyegetnek, riogatnak, mintha Magyarország biztonságát nem nyugalommal és felelősséggel, hanem rettegésben tartással lehetne megőrizni”. Ruszin-Szendi szerint „a biztonság nem propaganda, a honvédelem nem kampány, a háború nem kommunikációs eszköz”.

A Tisza Párt szolgálatába állt volt vezérkari főnök egy másik videóban azt ismételgette, hogy nincs háború. Nem kell félni tőle. „Találkozunk az emberekkel is, és ez a hülye háború mindig feljön. Nem kell félni a háborútól, nincs háború” – sulykolta Ruszin-Szendi.

„Milyen háborúról beszélünk?”

A Tisza Párt honvédelmi szakértője korábban is el akarta jelentékteleníteni a hazánkra leselkedő veszélyeket. Egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés: „Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a nemzeti biztonsági stratégiában, se a … nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?” – mondta Ruszin-Szendi egy tiszás rendezvényen.