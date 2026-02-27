Orbán Viktor: Támadás alatt vagyunk, védintézkedéseket kell tennünk...

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában indította a péntek reggelt Orbán Viktor. A miniszterelnök többek közt a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető ukrán fellépésről is beszámolt.
Az interjú elején Orbán Viktor elmondta, egyelőre nem érkezett válasz a miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek címzett nyílt levelére. Az ukránok a minap azonban kétszer is behívatták a magyar ügyvivőt, ahol mindenféle dolog elhangzott, ezeket azonban Orbán Viktor nem veszi komolyan vehető válasznak.
Az interjú után Orbán Viktor azonnal telefonon egyeztet Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.
Erre azért van szükség, hogy a két ország vezetője összehangolja további válaszlépéseket, el kell ugyanis érni, hogy az ukránok újraindítsák a Barátság kőolajvezetéket.
A kormányfő hangsúlyozta: megtámadtak minket, olajblokkád alá vettek. Egyelőre nem az embereket, hanem a gazdaságunkat vették célba. Ennek pedig az a célja a miniszterelnök szerint, hogy káosz legyen Magyarországon, a benzin ára felmenjen ezer forint körüli árra, és megzavarodjanak az egyébként természetes folyamatok a gazdaságban.
Támadás alatt vagyunk, védintézkedéseket kell tennünk...
- sorolta fel Orbán Viktor. Hozzátette, Brüsszelből azért támadják a magyarok és a szlovákok válaszlépéseit, mert Nyugat-Európában nem ismerik az ukránokat és a közép-európai viszonyokat. Ők ugyanis elhiszik Zelenszkij hazugságait, miszerint műszaki okokból nem tudnak kőolajat szállítani.
Ez hazugság, nem igaz, semmilyen műszaki oka nincs a kőolajvezeték leállításának
A kormányfő szerint az ukránok mindenre képesek, nem szabad elfelejteni, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatot is, ami állami terrorizmus volt.
Orbán Viktor azt javasolta az ellenzéki kritikákra reagálva, hogy tanulmányozzák a tényeket: Németország egy 84 milliós ország, erős hadsereggel, és az ukránok mégis meg merték tenni, hogy felrobbantották az Északi Áramlatot, amivel zavart okoztak a német gazdaságban - írja a Ripost.
Amit a Tisza Párt és Magyar Péter mond, az mese. Azért mondják ezeket, mert Ukrajnából pénzelik őket. Egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben mi nem adunk katonákat, fegyvereket, és nem sodródunk bele a háborúba
– szögezte le Orbán Viktor.
Az energiabiztonsággal kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette, zajlik egy vita a horvátországi olajszállításról, de az biztos, hogy a horvátok a barátaink.
Nyolcszáz év óta így van, ez egy fantasztikus történelmi örökség, meg kell őrizni. A horvátoknak és a magyaroknak is az az érdeke, hogy barátság legyen a két ország között. Nem csak a nyaralás miatt, hanem a kisebbség miatt is, amely ott él. A horvátoktól azt várjuk, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségüket, nem tehetik meg, hogy nem juttatják el Magyarországra az olajat
– húzta alá a kormányfő, majd kifejtette: van egy fővezeték az olaj szállítására, a Barátság, és van egy kiegészítő vezeték a horvátoknál. Az ő javaslatuk az, hogy tegyük ezt a fővezetékké, de ehhez fejlesztés szükséges, ami tesztelés alatt áll. Azért kell két vezeték, hogy ha az egyikkel baj van, a másikkal lehessen számolni.
Azért tartom veszélyesnek a Shellből ideejtőernyőztetett tiszás energiapolitikus programhirdetését, amely szerint le kell választanunk magunkat az orosz olajról, közben arról is beszél, hogy diverzifikálásra van szükség. De ha levágok egy működő vezetéket, akkor nem szélesítem, hanem szűkítem a lehetőségeimet. Az nem diverzifikálás
– mutatott rá a miniszterelnök.
A kormányfő kitért arra, hogy a gazdasági adatok szerint az orosz olaj 13 dollárral olcsóbb, mint a nyugati, de a szállítással együtt 20 dollár a különbözet. A Mol hivatalos adatai szerint ha nincs orosz olaj, akkor ezer forintos benzinár és gazdasági káosz jön. Ráadásul a finomítókban nem lehet bármilyen összetételű olajat finomítani – fejtette ki.
Négy éve tart a háború, ezalatt megtanultunk együtt élni ezzel, mert a nemzeti kormány megígérte, hogy nem engedjük belesodorni magunkat, és ez így is történt. Mi ebből a háborúból ki fogunk maradni. A nemzeti kormány egyenlő a biztonsággal, ezt érdemes észben tartani a következő választáson is. De most vagyunk a legközelebb a háborúhoz, mert az amerikaiak kiszálltak Ukrajna támogatásából. És ha hamarosan nem lesz béke, a diplomáciából is ki fognak vonulni, miközben az Európai Unió egyértelműen a háború támogatása mellett áll, „multinacionális biztosító erőt küldenének”. Eldöntötték, hogy a frontvonalon fogják megnyerni, béke helyett. Ez a terv a részükről. Mindezek mellett pedig az ukránok be akarnak jönni az unióba
– idézte fel a miniszterelnök.
A következő két-három évben a legveszélyesebb forgatókönyvre kell felkészülni, és arra kell összpontosítani, hogy kimaradjunk
– hangsúlyozta a kormányfő
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.