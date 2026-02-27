Orbán Viktor: Támadás alatt vagyunk, védintézkedéseket kell tennünk...

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában indította a péntek reggelt Orbán Viktor. A miniszterelnök többek közt a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető ukrán fellépésről is beszámolt.

A Kossuth rádiónak nyilatkozott Orbán Viktor / Fotó: YouTube

Az interjú elején Orbán Viktor elmondta, egyelőre nem érkezett válasz a miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek címzett nyílt levelére. Az ukránok a minap azonban kétszer is behívatták a magyar ügyvivőt, ahol mindenféle dolog elhangzott, ezeket azonban Orbán Viktor nem veszi komolyan vehető válasznak.

Az interjú után Orbán Viktor azonnal telefonon egyeztet Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

Erre azért van szükség, hogy a két ország vezetője összehangolja további válaszlépéseket, el kell ugyanis érni, hogy az ukránok újraindítsák a Barátság kőolajvezetéket.

A kormányfő hangsúlyozta: megtámadtak minket, olajblokkád alá vettek. Egyelőre nem az embereket, hanem a gazdaságunkat vették célba. Ennek pedig az a célja a miniszterelnök szerint, hogy káosz legyen Magyarországon, a benzin ára felmenjen ezer forint körüli árra, és megzavarodjanak az egyébként természetes folyamatok a gazdaságban.

Támadás alatt vagyunk, védintézkedéseket kell tennünk...

Eddig több lépést is megtett a kormány:

Nem szállítunk gázolajat Ukrajnának;

Megvétóztuk 90 milliárd eurós uniós hitel kifizetését;

Nemet mondtunk az oroszok ellen irányuló 20. szankciós csomagra;

Amíg nem jön olaj, addig egyetlen olyan intézkedést sem támogatunk, amelyek fontosak Ukrajnának.

- sorolta fel Orbán Viktor. Hozzátette, Brüsszelből azért támadják a magyarok és a szlovákok válaszlépéseit, mert Nyugat-Európában nem ismerik az ukránokat és a közép-európai viszonyokat. Ők ugyanis elhiszik Zelenszkij hazugságait, miszerint műszaki okokból nem tudnak kőolajat szállítani.

Ez hazugság, nem igaz, semmilyen műszaki oka nincs a kőolajvezeték leállításának

A kormányfő szerint az ukránok mindenre képesek, nem szabad elfelejteni, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatot is, ami állami terrorizmus volt.

Orbán Viktor azt javasolta az ellenzéki kritikákra reagálva, hogy tanulmányozzák a tényeket: Németország egy 84 milliós ország, erős hadsereggel, és az ukránok mégis meg merték tenni, hogy felrobbantották az Északi Áramlatot, amivel zavart okoztak a német gazdaságban - írja a Ripost.

Amit a Tisza Párt és Magyar Péter mond, az mese. Azért mondják ezeket, mert Ukrajnából pénzelik őket. Egy ismert kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útjait. Nekik ukránbarát kormány kell, olyan, amely nem akadályozza a finanszírozásukat, lejön az orosz gázról és támogatja a háborút. Ezzel szemben mi nem adunk katonákat, fegyvereket, és nem sodródunk bele a háborúba

– szögezte le Orbán Viktor.