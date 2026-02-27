Orbán Viktor bejelentette: a mai napon egyeztet Robert Fico szlovák miniszterelnökkel

"Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!" - jelentette be péntek reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani

- tette hozzá.

Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!

- emelte ki.

A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.