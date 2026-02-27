Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor bejelentette: a mai napon egyeztet Robert Fico szlovák miniszterelnökkel

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 07:09
Barátság kőolajvezetékorbán viktorrobert fico
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

"Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!" -  jelentette be péntek reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely orbán
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Tudjuk, hogy a vezeték működőképes. Tudjuk, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani

- tette hozzá.

Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!

- emelte ki.

A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu