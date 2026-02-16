Magyar Péter egy kuruzslóval kampányol Mezőkövesden - kár, hogy alig kíváncsi rá valaki

Magyar Péter bejelentette: a választások előtt 55 nappal újabb országjárásra indul. Az első napon rögtön két helyszínt is célba vett a Tisza elnöke: Miskolc előtt Mezőkövesden tartott beszédet, csakhogy az esemény nem ment zökkenőmentesen.

Magyar Péter befürdött Mezőkövesden: alig mentek el az országjárására Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

Mezőkövesd valószínűleg nem lesz Magyar Péter szíve közepe, ugyanis a borsodi várossal többször is befürdött már a tiszás politikus. Tavaly áprilisi országjárásán szintén szerepelt a város, a találkozót sikerült azonban rossz helyszínre meghirdetnie. Kiderült, hogy míg a plakátja szerint a város főterén tartotta volna meg beszédét, addig valójában a Zsóry Fürdőben jelent meg.

Magyar Péter annyira sem tiszteli a mezőkövesdieket és a dél-borsodiakat, hogy utána nézzen hova is érkezik fórumozni

— írta akkor Tállai András László a Fidesz országgyűlési képviselője.

A mezőkövesdi tiszás bukta

Magyar Péter választás előtti országjárása most sem alakul jobban, a mezőkövesdi állomásra ugyanis alig ment el valaki. Talán már a tiszásoknak is kezd elege lenni abból, hogy konkrét pártprogram híján semmi másról nem szólnak ezek az események, mint hergelésről és hangulatkeltésről.

Bohár Dániel riporter a következő szöveggel posztolt egy képet a Tisza elnöke körül lézengő pár emberről:

Nem véletlen, hogy eddig nem járta az országot. A tiszás is tudja, hogy egyre kevesebben kíváncsiak rá. Hiába, ezek nem kamu-kutatások, ez a valóság

— fogalmazott a riporter.

A poszt alatt többen is humoros megjegyzéseket tettek. Valaki azt írta, hogy még "ennek is a fele zöld mellényes biztonsági őr", más azzal viccelődött, hogy a "SPAR-ban többen vannak vásárolni".

Kínos: alig 100 ember kíváncsi Magyar Péterre Mezőkövesden

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szintén reagált a Tisza elnökének újabb befürdésére. Mint írta, 17 óra 16 perckor Magyar Péter már javában a színpadon beszél, mégis alig hallgatja valaki.

Nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem neki kedveztek. Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest

— fogalmazott.

„Több like lett ezen a fotódon, mint ahányan ott voltak” - reagált egy kommentelő Deák Dániel posztjára.

- reagált egy kommentelő Deák Dániel posztjára. „Dani a 100 túlzás. Jó, ha 80 és ebben benne van a testőr, a sofőr és a sminkmester, na meg a fényképész” - élcelődött egy másik hozzászóló.

- élcelődött egy másik hozzászóló. Voltak olyanok is, akik a Tisza szlogenjéből gyártottak szóvicceket: "Szárad a Tisza!" - írta András, míg László eképpen fogalmazott: "/F/árad a Tisza!".

Magyar Péter egy kuruzslóval kampányol Mezőkövesden

A borsodi város tiszás jelöltje Csézy Erzsébet énekesnő lesz, azonban amikor ezt bejelentette a Tisza elnöke, tőle szokatlan módon kitért az énekesnő férjére is. Mint mondta, Szabó László egy nagyon komoly epigenetikus szakember, elismert rákkutató. Csakhogy az Ellenpont szerint Csézy férjével nem is nyúlhatott volna jobban mellé a Tisza Párt, Szabó László ugyanis valójában nem is doktor.

Eredeti végzettségét tekintve tanár, aki a kétségbeesett, beteg embereket kihasználva kínált nekik "csodaszereket", ami nem volt több gyümölcsök kivonatánál. Erre építette fel MLM alapú vállalkozását, ami végül többmilliárdos hasznot hozott a konyhára.

Szabó cégére végül a hatóságok is felfigyeltek, 2002-ben pedig 3 millió forintos bírságot szabott ki rá a gazdasági versenyhivatal, amiért azt állította, hogy "csodaszerei" gyógyítják a rákot. Egy újabb "szavahihető" ember erősíti tehát Magyar Péter csapatát, aki lehet jobban teszi, ha Mezőkövesden többször nem próbálkozik - írja a Ripost.