Tarjányi Péter is megszólalt Magyar Péter drogos házibuli-botránya kapcsán

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő is megszólalt Magyar Péter drogos házibuli-botránya kapcsán. Szerinte nem a hálószobai részletek a lényegesek, hanem az, hogy egy országos politikai vezető hogyan marad benne egy potenciálisan kompromittáló helyzetben. Mint fogalmazott: „Nem az fontos, hogy ki mit csinált a hálószobában. És nem is az, hogy ki kivel feküdt le. Hanem az, hogy egy pártelnök, egy EP-képviselő, egy országos vezető… hogyan marad ott egy ilyen helyzetben?” Tarjányi szerint egy felelős politikustól alapvető „életösztön” lenne, hogy ha gyanús körülményeket lát, egyszerűen feláll és távozik - írja a Ripost.

Mint ismert, Magyar Péter bevallotta, hogy 2024 augusztusában járt egy számára teljesen ismeretlen lakásban, ahol alkohol és kábítószer-gyanús fehér por is volt az asztalon. Állítása szerint nem fogyasztott semmilyen drogot. Ezt később egy magát szemtanúnak nevező férfi is megerősítette. Tarjányi szerint jelenleg nagyjából ennyi tekinthető biztos információnak, ugyanakkor a lényegi információ nem ez, hanem Magyar Péter viselkedése. Tarjányi úgy véli, "a politikai szerep nem kapcsolható ki magánéleti helyzetekben sem".

Az ország nem after. A politika nem magánlakás. A felelősség pedig nem kapcsolható ki egy éjszakára. (...) A politika nemcsak arról szól, ki képes jól beszélni, lelkesíteni, hanem arról is, hogy ki képes fegyelmet, rendet és vezetést vinni a saját életébe. (...) A vezetés nem a szavaknál kezdődik. Hanem a reflexnél. Ennyi

- fogalmazott a Facebookon írt bejegyzésében a baloldali szakértő, hozzátéve, hogy a vezetői hitelességhez fegyelem és példamutatás is kell, még informális szituációkban is.

Összességében Tarjányi szerint a történet tanulsága nem elsősorban a magánéleti részletekben rejlik, hanem abban, hogy egy közéleti vezetőnek mindig mérlegelnie kell a felelősségét és a helyzetből fakadó következményeket.

Közben a botrány további részletei is napvilágot láttak: egy, Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő oldalon hálószobáról készült kép jelent meg dátummal, amire reagálva Magyar Péter elismerte, hogy ott konszenzuális kapcsolatban volt Vogel Evelinnel. A politikus ugyanakkor továbbra is tagadja a drogfogyasztást, és feljelentést tett az ügyben. Azóta pedig egy szemtanú és a lakás tulajdonosa is megszólalt.