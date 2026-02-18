Orbán Viktor most jelentette be: Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatót tart a Barátság kőolajvezeték miatt

A miniszerelnök videójában Szijjártó Péter kiemeli, hogy Ukrajna azon döntése, miszerint nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket az puszta politikai döntés.

Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van. Szijjártó miniszter 13 órától élőben tájékoztat a részletekről

- jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor.

Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatót tart a Barátság kőolajvezeték miatt



