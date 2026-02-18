Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor most jelentette be: Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatót tart a Barátság kőolajvezeték miatt

Szijjártó Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 12:34
Barátság kőolajvezetékOrbán Viktor
A miniszterelnök maga számolt be a hírről
Bors
A miniszerelnök videójában Szijjártó Péter kiemeli, hogy Ukrajna azon döntése, miszerint nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket az puszta politikai döntés

Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van. Szijjártó miniszter 13 órától élőben tájékoztat a részletekről 

- jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor.

Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatót tart a Barátság kőolajvezeték miatt 


 

 

