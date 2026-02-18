Orbán Viktor most jelentette be: Szijjártó Péter rendkívüli tájékoztatót tart a Barátság kőolajvezeték miatt

A miniszerelnök videójában Szijjártó Péter kiemeli, hogy Ukrajna azon döntése, miszerint nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket az puszta politikai döntés.
Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van. Szijjártó miniszter 13 órától élőben tájékoztat a részletekről
- jelentette be közösségi oldalán Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.