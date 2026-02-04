Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pontrendszerben ölnek az ukrán katonák a fronton: „Hat pont egy orosz katona megölése”

Ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 18:05
ukrajnai háborúháború
Közel négy éve már, hogy a szomszédunkban háború dúl. Bár a híradások minden nap beszámolnak az orosz-ukrán háború legújabb állásáról, a fókusz mégis brutálisan eltolódott. Brüsszelben Ukrajna EU-csatlakozásáról, az ország mi pénzünkből való újjáépítéséről és újabb fegyverszállítmányokról tanácskoznak, miközben a fronton minden egyes nap emberek ezrei halnak meg, vagy válnak nyomorékká. Más nem lehetne tehát cél, csak a háború befejezése.

Egy nemrégiben megjelent jelentés szerint az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta csaknem 1,2 millió orosz katona halt meg, tűnt el, vagy sérült meg súlyosan. Ez nagyobb veszteség, mint amit bármely nagyhatalom elszenvedett a második világháború óta. Az orosz áldozatok hatalmas száma azt jelzi, hogy Ukrajna stratégiája a kimerítés — erről egy volt ukrán tisztviselő beszélt a CNN-nek. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy Volodimir Zelenszkij nemrég arra utasította új védelmi miniszterét, hogy "tegye a háború árát Oroszország számára elviselhetetlenné". El is mondta, hogyan: emberéletek révén. 

Az orosz-ukrán háborúban eddig két millióan haltak meg
Az orosz-ukrán háborúban eddig legkevesebb két millióan haltak meg 2022 februárja óta Fotó: AFP / AFP

Csak decemberben 35 ezer orosz katona halt meg, vagy sebesült meg súlyosan, az ukrán vezető szerint azonban ez nem elég, fel kell emelni a kvótát 50 ezerre.

 Ezek nem üres számok, ezek emberéletek.

Embereké, akik már sosem fognak visszatérni a családjukhoz, vagy ha igen, az életük sosem lesz már olyan, mint azelőtt. Közben az ukrán oldalon is hatalmas a veszteség, a fent említett jelentés az ukrán áldozatok számát 500 és 600 ezer közé becsli, akik között bőven akad civil áldozat is

Amit korábban csak videójátékokban láttunk, az most megelevenedett

Tökéletesen fémjelezi a modernkori háború borzalmait az az úgynevezett e-pont rendszer, amely keretében az ukrán egységek pontokat kapnak minden megölt orosz katonáért vagy megsemmisített felszerelésért. Az ukrán védelmi miniszter szerint ez egy nagyon jó rendszer, ami sok-sok hasznos adatot szolgáltat a későbbi harctéri stratégia kidolgozására, ráadásul növeli a motivációt és a hatékonyságot a harctéren. Pont mint a videójátékokban. 

Az "Army of Drones Bonus" programot még 2024 augusztusában vezette be az ukrán hadsereg, aminek a lényege, hogy a drónokra rögzített kamerafelvételeket kielemezve díjazzák a találatokat.

  • 6-12 pont jár például egy orosz katona megöléséért,
  • 40 pont egy tank megsemmisítéséért,
  • és 50 pont azért, ha sikerült kiiktatni egy ellenséges rakétarendszert — írja az Origo.

Ezeket a pontokat aztán egy online shop-ban új felszerelésre, új fegyverekre és drónokra lehet beváltani. Egészen elképesztő.

Ukrán katonák egy drónparancsnokságon figyelik egy orosz katona halálos dróncsapását Kelet-Ukrajnában, 2025. október 7-én Fotó: Ed Jones / AFP

Az orosz-ukrán háború következménye: pszichés problémák és "drónfóbia"

Már régóta egyértelmű, hogy ebben a háborúban, ami közel négy éve robbant ki Oroszország és Ukrajna között, nem a gyalogság a legfontosabb tényező, hanem a drónok

A sérülések is erről tanúskodnak, hiszen nem lőtt sérülésekből van a legtöbb, hanem olyan sebesülésekből, amit dróntámadások okozta robbanások vagy repeszek okoznak.

A front közelében működő sürgősségi ellátóhelyeken dolgozó orvosok ugyanakkor arról is beszámolnak, hogy az újfajta sérülések mellett egyre több esetben érkeznek a katonák mérgezéses tünetekkel és a légúti-, illetve tüdőkárosodással, amit a front közelében bevetett vegyi anyagok okoznak. 

Ugyanakkor egyre több katona küzd pszichés problémákkal és pánikbetegséggel, amik szintén a dróntámadásokhoz köthetőek.

Az Origo szerint az ukrán front közelében dolgozó orvosok ezt már egyenesen drónfóbiaként emlegetik.

Ha a súlyos dollármilliárdok, amiből Ukrajna egyszer újjáépíthető lenne, nem elég visszatartó erő az EU-nak, akkor legalább az emberéletek azok lehetnének.

(Ripost)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu