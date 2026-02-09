Maga a pokol: lángokban áll Odessza, több civil áldozat is van

A február 9-re virradó éjszaka több ukrán település ellen támadást indítottak az orosz erők. A támadássorozat egy célzott rakéta és egy dróntámadás együtteséből állt. Célponttá vált Ukrajna déli városa, Odessza is. Civil áldozatról és sebesültekről is beszámoltak.

Odessza lángokban áll

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Lakóépületeket is megtámadtak Odesszában, valamint a gázvezeték is megsérült. A jelentések szerint február 9-én hajnalban a városban több helyről is robbanásokat hallottak. Több lakás is megrongálódott.

Odessza város katonai közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak szerint a támadás egy többemeletes lakóépület környékén történt, érintve a gázvezetéket is. Autók is lángra kaptak a támadás során. Civil áldozatról is beszámoltak: egy 35 éves férfi halt meg a támadásban, míg ketten megsérültek, köztük egy 19 éves nő is. Összesen 21 lakás károsodott meg a lakóépületben.

Az éjszaka folyamán az orosz haderők a főváros ellen is támadtak, ballisztikus rakétával. Az első lövéseket február 8-án este 9 óra körül hallották.