Maga a pokol: lángokban áll Odessza, több civil áldozat is van

ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 11:11 / FRISSÍTÉS: 2026. február 09. 11:23
orosz-ukrán háborúodesszacivil áldozat
Több várost is megtámadtak, civil áldozatokról is tudni.

A február 9-re virradó éjszaka több ukrán település ellen támadást indítottak az orosz erők. A támadássorozat egy célzott rakéta és egy dróntámadás együtteséből állt. Célponttá vált Ukrajna déli városa, Odessza is. Civil áldozatról és sebesültekről is beszámoltak. 

tűz, tűzvész, lángok, láng
Odessza lángokban áll
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Lakóépületeket is megtámadtak Odesszában, valamint a gázvezeték is megsérült. A jelentések szerint február 9-én hajnalban a városban több helyről is robbanásokat hallottak. Több lakás is megrongálódott.

Odessza város katonai közigazgatásának vezetője, Szerhij Liszak szerint a támadás egy többemeletes lakóépület környékén történt, érintve a gázvezetéket is. Autók is lángra kaptak a támadás során. Civil áldozatról is beszámoltak: egy 35 éves férfi halt meg a támadásban, míg ketten megsérültek, köztük egy 19 éves nő is. Összesen 21 lakás károsodott meg a lakóépületben.

Az éjszaka folyamán az orosz haderők a főváros ellen is támadtak, ballisztikus rakétával. Az első lövéseket február 8-án este 9 óra körül hallották.

 

