Ukrajnai horror: Ismét gyerekek sérültek meg a háborúban

Az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg kedd hajnalig összesen 29 különböző típusú rakétát és 396 drónt indított ukrajnai célpontok ellen. Bár az ukrán légvédelem több mint 90 százalékukat megsemmisítette, így is tragikus következményekkel járt a támadássorozat. Lakóépületek rongálódtak meg, infrastruktúra semmisült meg, és ismét civilek fizettek az életükkel vagy egészségükkel.

Ukrajna lakói ismét szörnyű éjszakán vannak túl

Fotó: AFP / AFP

A legsúlyosabb csapás Szumi megyét érte, ahol egy 68 éves nő életét vesztette, hét ember pedig megsérült, köztük két gyermek is. A sebesülteket azonnal kórházba vitték, de állapotukról egyelőre nem adtak ki részletes információkat.

Herszon megyében egy kórházat ért pusztítás. A dróntámadásban két egészségügyi dolgozó, egy 49 és egy 63 éves nő, robbanásos sérüléseket és agyrázkódást szenvedett. Az intézmény homlokzata megrongálódott, az ablakok betörtek, több helyiség megsemmisült, a fűtési és vízellátó rendszer is használhatatlanná vált. Mindeközben a támadások során a megyében két ember meghalt, öten pedig megsérültek, őket nincs hol ellátni. A környéken a támodások következtében sérültek lakóházak, gázvezetékek és autók is - írja a Ripost.

Odesszában és környékén szintén pusztítottak a drónok. Lakóházak, üzletek és egy autószerviz rongálódott meg, egy tömbház felső szintjein tűz ütött ki. Négy civil megsérült, egyikük súlyos állapotban van. A támadás az energiarendszert sem kímélte: az odesszai hőerőmű jelentős károkat szenvedett, helyreállítása hosszú időt vehet igénybe.

Ukrajna helyzete megerősiti azt, hogy ki kell maradnunk a háborúból

Ezeket az állapotokat természetesen nem akarjuk viszont látni Magyarországon és ezt a véleményét most bárki elmondhatja.

A Nemzeti Petíció az alábbi három kijelentést tartalmazza:

Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg Nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére

Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A Nemzeti Peticiót már postázták, de online is kitölthető március 23-ig.



