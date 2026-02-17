Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Síró gyerekei szeme láttára lőtték le a menekülő ukrán édesapát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 14:21
Megrázó történet a háború poklából.

Egy 15 éves ukrán lány megrázó részleteket mesélt arról, hogyan vált a menekülésük vérfürdővé. A tinédzser szerint a megszállás alatt civilekre és állatokra is lőttek, és fiatal lányokat is bántalmaztak - írja a Ripost.

Az ukrán család élete rémálommá vált Fotó: Ukrán 24. gépesített dandár /  MTI

 

Elkezdtem sírni a telefonba: apa, én tényleg félek, szerintem ez az utolsó napom

 – idézte fel a háború első napjainak borzalmait Arina, aki mindössze 15 éves volt, amikor az orosz csapatok elfoglalták a herszoni régió egyik faluját.

A lány az invázió előtti napon utazott Mikolajivból a nagyszüleihez, abban bízva, hogy ott biztonságban lesz. Néhány nappal később azonban a háború elérte őket.

Ott minden egyre hangosabb lett, és minden nap új harcok törtek ki

– mondta.

A tinédzser szerint a megszállás alatt brutális dolgok történtek.

Lőttek a kutyákra, az emberekre, és a lányokat zaklatták. Két, körülbelül 12 éves lányt megerőszakoltak.


A család végül úgy döntött, elmenekül. Az úgynevezett zöld folyosón próbálták elhagyni a térséget, amely elvileg biztonságos áthaladást jelentett a civileknek. Az út azonban rémálommá vált. 

 

Volt egy kutyám, egy fox terrier, Glasha volt a neve. A testével fedezte az idősebb bátyám fejét. A bátyám elől ült, és a kutya kapta az összes golyót. A helyszínen meghalt.

A lövések a családot is eltalálták, többen megsérültek. A káosz közepette két idegen segített nekik elmenekülni. 

Két férfi vezetett, nem tudom kik voltak. Egyszerűen beültettek minket a kocsijukba. Mind a négy gyerek a hátsó ülésen ült, apám pedig a csomagtartóba került.

Az apa súlyosan megsebesült, de még ekkor is a gyerekeit próbálta megnyugtatni. 

Apám folyamatosan válaszolt a kiabálásunkra, mondván: gyerekek, ne aggódjatok, megmentelek benneteket.

A lánya kétségbeesetten próbált segíteni neki.

Én meg kiabáltam neki: apa, ne mozogj, nem kell aggódnod.

Az apa azonban nem élte túl. Testét 17 lövés érte. A tragédia ellenére Arina nem adta fel. Elhatározta, hogy valóra váltja azt az álmot, amelyet apjával közösen dédelgettek. 

Meg fogom valósítani a farmot, amiről apám álmodott. Mert apám meghalt, de az álmai tovább élnek.

- zárta a beszámoló videót a lány. 

A tinédzser elmondta: az emlékek örökre vele maradnak és az  apja álma ad neki erőt a továbblépéshez.

Az ukrán állapotok megerősitik azt, hogy ki kell maradnunk a háborúból

Ezeket az állapotokat természetesen nem akarjuk viszont látni Magyarországon és ezt a véleményét most bárki elmondhatja

A Nemzeti Petíció az alábbi három kijelentést tartalmazza:

  1.  Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására
  2.  Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg
  3.  Nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére

Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A Nemzeti Peticiót már postázták, de online is kitölthető március 23-ig.


 

