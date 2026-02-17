Síró gyerekei szeme láttára lőtték le a menekülő ukrán édesapát

Egy 15 éves ukrán lány megrázó részleteket mesélt arról, hogyan vált a menekülésük vérfürdővé. A tinédzser szerint a megszállás alatt civilekre és állatokra is lőttek, és fiatal lányokat is bántalmaztak - írja a Ripost.
Elkezdtem sírni a telefonba: apa, én tényleg félek, szerintem ez az utolsó napom
– idézte fel a háború első napjainak borzalmait Arina, aki mindössze 15 éves volt, amikor az orosz csapatok elfoglalták a herszoni régió egyik faluját.
A lány az invázió előtti napon utazott Mikolajivból a nagyszüleihez, abban bízva, hogy ott biztonságban lesz. Néhány nappal később azonban a háború elérte őket.
Ott minden egyre hangosabb lett, és minden nap új harcok törtek ki
– mondta.
A tinédzser szerint a megszállás alatt brutális dolgok történtek.
Lőttek a kutyákra, az emberekre, és a lányokat zaklatták. Két, körülbelül 12 éves lányt megerőszakoltak.
A család végül úgy döntött, elmenekül. Az úgynevezett zöld folyosón próbálták elhagyni a térséget, amely elvileg biztonságos áthaladást jelentett a civileknek. Az út azonban rémálommá vált.
Volt egy kutyám, egy fox terrier, Glasha volt a neve. A testével fedezte az idősebb bátyám fejét. A bátyám elől ült, és a kutya kapta az összes golyót. A helyszínen meghalt.
A lövések a családot is eltalálták, többen megsérültek. A káosz közepette két idegen segített nekik elmenekülni.
Két férfi vezetett, nem tudom kik voltak. Egyszerűen beültettek minket a kocsijukba. Mind a négy gyerek a hátsó ülésen ült, apám pedig a csomagtartóba került.
Az apa súlyosan megsebesült, de még ekkor is a gyerekeit próbálta megnyugtatni.
Apám folyamatosan válaszolt a kiabálásunkra, mondván: gyerekek, ne aggódjatok, megmentelek benneteket.
A lánya kétségbeesetten próbált segíteni neki.
Én meg kiabáltam neki: apa, ne mozogj, nem kell aggódnod.
Az apa azonban nem élte túl. Testét 17 lövés érte. A tragédia ellenére Arina nem adta fel. Elhatározta, hogy valóra váltja azt az álmot, amelyet apjával közösen dédelgettek.
Meg fogom valósítani a farmot, amiről apám álmodott. Mert apám meghalt, de az álmai tovább élnek.
- zárta a beszámoló videót a lány.
A tinédzser elmondta: az emlékek örökre vele maradnak és az apja álma ad neki erőt a továbblépéshez.
Ezeket az állapotokat természetesen nem akarjuk viszont látni Magyarországon és ezt a véleményét most bárki elmondhatja.
A Nemzeti Petíció az alábbi három kijelentést tartalmazza:
Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek: immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A Nemzeti Peticiót már postázták, de online is kitölthető március 23-ig.
