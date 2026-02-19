Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 11:52 / FRISSÍTÉS: 2026. február 19. 11:53
ZelenszkijMagyar PéterTisza Párt
Magyar Péter és a Tisza Párt pontosan ugyanazt akarja, mint Ukrajna. A párt és Zelenszkij nem csak egy követ fújnak, de össze is játszanak.

Nyilvános információkból is kikövetkeztethető, hogy a Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Magyar Péter (Tisza Párt) (balra), Zelenszkij (jobbra)
Magyar Péter és Zelenszkij egy követ fújnak

Gulyás Gergely arra az újságírói felvetésre, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint a Tisza Párt vezetői jelezték, készek arra, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiahordozókról, hangsúlyozta: az ellenzéki párt vezetői nyilvánosan és zárt ajtók mögött is megígérték az orosz kőolajról és földgázról való leválást, "ez a helyzet". Rámutatott: a kijelentés nyilvánosan és különböző időpontokkal is elhangzott a Tisza részéről. 

Kétségkívül ez legalább a programjuknak azon része közé tartozik, amit nyilvánosan is megismerhettünk

 - fogalmazott. Hozzátette: ha Magyarország leválna az orosz energiaforrásokról, annak nagyon jelentős hatásai lennének, a rezsicsökkentést fenntarthatatlanná tenné, és jelentős, 30-50-100 százalékos áremeléssel járna.

 

