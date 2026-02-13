Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szentkirályi Alexandra: amit Magyar Péter művel, az már csak egy sötét és zavaros szappanopera

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 13:45
Szentkirályi AlexandraMagyar Péter
Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb videójában Szentkirályi Alexandra.
"Vannak helyzetek, amik mindent elárulnak egy ember valódi jelleméről: amit Magyar Péter művel, az már csak egy sötét és zavaros szappanopera" - írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, egy videó kíséretében. 

Megszólalt Magyar Péter botrányáról Szentkirályi Alexandra / Fotó: Máté Krisztián /  Bors

Szentkirályi Alexandra Magyar Péter legutóbbi botrányáról beszélt

Kezdjük az elején: milyen miniszterelnök-jelölt az, aki ismeretlenül becsörtet hajnalban egy idegen lakásba, egy kétes házibuliba? De menjünk mélyebbre. Milyen férfi az, aki miközben már új barátnővel parádézik, a háttérben még az előzővel dorbézol? Ez a kettős játék, ez a sunyi taktikázás a legszemélyesebb szinten mutatja meg kétarcúságát. Aki a magánéletében ilyen gátlástalanul árulja el a bizalmat, attól mit várhatunk az ország élén?

- sorolta a kérdéseit a frakcióvezető.

A felelős vezető látszata nála csak egy politikai termék, amit bármikor eldob, ha már nem szolgálja az érdekét. És a legriasztóbb pont: Magyar Péter saját maga ismerte be, hogy abban a lakásban kábítószert látott. Ilyenkor bármelyikünk azonnal sarkon fordulna és távozna. Egy ország vezetésére vállalkozó politikus pedig azonnal feljelentést tesz. Ő viszont maradt, délig. Nem tett feljelentést, nem határolódott el – mert otthon érezte magát ebben a közegben. Csak két évvel később kezdett „drogos buliról” beszélni, amikor már nem volt hova hátrálnia

- tette hozzá.

Hogy bízhatnánk bármilyen komoly döntést egy ilyen zavaros, kiszámíthatatlan figurára? És miközben ő itthon a saját botrányaiba gabalyodik, brüsszeli gazdái éppen most szavaztak meg egy újabb 90 milliárd dolláros csomagot Ukrajnának, hitelből, az európai emberek kárára. Vegyük észre: egy ilyen ember soha nem fog tudni nemet mondani Brüsszelnek, mert a saját életében sem képes meghúzni a legelemibb határokat sem

- emelte ki.

A több mint 1000 éves hazánknak és tizenötmillió magyarnak nem egy kontrollvesztett éjszakai kalandorra, hanem józan, erős, tapasztalt vezetőre van szüksége. Mint Orbán Viktor. Aki a napokban is Európa összes vezetőjével tárgyalva védte meg a magyar érdekeket, jövő héten pedig Donald Trumphoz utazik a Béketanács ülésére. Ennyire még soha nem volt egyszerű a döntés. A veszélyek korában a biztos választás a Fidesz és Orbán Viktor!

- zárta a bejegyzését.

Mutatjuk Szentkirályi Alexandra videóját!

