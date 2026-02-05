Szentkirályi Alexandra szerint "ez egy nagyon jó február", mert amit 2026-tól be tudott vezetni a kormány, az most érezteti a hatását: jönnek az első megemelt fizetések, a garantált bérminimum és a minimálbér 7, illetve 11 százalékkal emelkedett, a 40 alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentes jövedelme egy hatalmas dolog, miközben a gyerekek után járó adókedvezményt édesapák is igénybe vehetik, nem csak édesanyák.

Szentkirályi Alexandra: Amit a jelenlegi gazdasági helyzetben meg lehet tenni, azt megteszi a kormány a családokért

Érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyede, a kulturális, szociális ágazatban 15 százalékos béremelés volt, egy pedagógus átlagbére bruttó 950 ezer forint körül alakul

- sorolta.

A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a lépések nem biztos, hogy folytatódnak a jövőben, ha "olyan emberek kerülnének kormányra, akik alapvetően multinacionális globalista háttérrel rendelkeznek", mert akkor egy pillanat alatt a fókusz a családokról, az emberek hétköznapi problémáiról és megélhetéséről azonnal a profitra irányulna.

Nincs olyan, hogy a családoknál is, meg a külföldi multiknál is marad pénz: a jelenlegi kormány a magyar családok oldalán áll, ám a Tisza oldalán olyan "bűvszavak" vannak, hogy vállalati profit és részvényárfolyam

- fűzte hozzá a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

A Tiszából kilépett középvezető nyilatkozatait Szentkirályi Alexandra úgy kommentálta: a 600 oldalas szakmai anyag egy tiszás anyag, ami abban benne van, arra készülnek.

"Ez most már nem először derül ki Magyar Péterékről, hogy totál kétszínűség van"

- fogalmazott. Hozzátette, van az az arc, amit kifelé mutatnak, azután kiderül, hogy készül egy olyan program, egy valódi konvergenciaprogram, ami azt jelenti, hogy próbálnak igazodni a brüsszeli elvárásokhoz, ahol nem a magyar emberek szempontjai érvényesülnek.

A frakcióvezető rámutatott: ma a világban bármerre jár, Orbán Viktor magyar miniszterelnök nevét ismerik, és tudják, mit gondol világpolitikai kérdésekről, migrációról, háborúról.

Ez Brüsszel szempontjából irgalmatlanul veszélyes és ijesztő is lehet, ezért van az, hogy szinte már nekünk is sci-fibe illő az a beavatkozási kísérlet, ami Brüsszelből érkezik Magyarország irányába

- mondta.